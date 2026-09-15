U23 Việt Nam hòa đáng tiếc Kuwait ở trận ra quân ASIAD 20

Đội tuyển U23 Việt Nam bị chia điểm đáng tiếc trước U23 Kuwait. Ảnh: Hoàng Hồ

Chiều 15-9, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait diễn ra dưới cơn mưa lớn tại Nagoya (Nhật Bản). Tuy vậy, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng gây sức ép lên khung thành đối phương.

Ngay phút thứ 4, Thanh Nhàn thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược thuận lợi để Quốc Cường dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ U23 Việt Nam đưa bóng đi vọt xà.

Chỉ 4 phút sau, U23 Việt Nam tiếp tục khiến hàng phòng ngự Kuwait chao đảo. Lê Phát có liên tiếp hai pha dứt điểm, trong đó một cú sút đưa bóng trúng cột dọc, sau đó bóng lại tìm đến xà ngang khung thành đối phương. Cơ hội mở tỷ số vì thế trôi qua đầy đáng tiếc.

U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 28, Thanh Nhàn xử lý khéo léo rồi tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp, nhưng cột dọc một lần nữa cứu thua cho Kuwait.

Ở chiều ngược lại, Kuwait chủ động chờ đợi cơ hội phản công. Phút 39, Alqaisi Talal có tình huống đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình. Tuy nhiên, thủ thành của U23 Việt Nam thi đấu tập trung, kịp thời cản phá cú dứt điểm của đối phương.

Không thể tận dụng các cơ hội tạo ra, U23 Việt Nam bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, đội bóng áo đỏ tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 53, cú sút không chính xác của Quốc Việt vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Lê Phát. Ở khoảng cách chỉ hơn 5m, tiền đạo U23 Việt Nam lại dứt điểm vọt xà trong sự tiếc nuối của Ban huấn luyện và các đồng đội.

Nhằm tăng cường sức tấn công, phút 62, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh lần lượt đưa Ngọc Mỹ và Lê Văn Thuận vào sân thay Lê Phát và Thanh Nhàn.

Thế trận vẫn nghiêng về U23 Việt Nam, nhưng bàn thắng lại bất ngờ đến với Kuwait. Phút 79, từ một tình huống đá phạt, Omar Al Matar bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại Cao Văn Bình, đưa Kuwait vượt lên dẫn 1-0.

U23 Việt Nam giành 1 điểm trong trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 20. Ảnh: VFF

Bị dẫn bàn trong thế trận tạo ra nhiều cơ hội hơn, U23 Việt Nam lập tức gia tăng sức ép. Chỉ 3 phút sau, đội bóng áo đỏ đã có bàn gỡ. Lê Văn Thuận thực hiện đường tạt bóng chính xác từ bên cánh, tạo điều kiện để Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu tung lưới Kuwait, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trong những phút còn lại, U23 Việt Nam tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể tạo thêm khác biệt. Chung cuộc, hai đội hòa 1-1.

Với kết quả này, U23 Việt Nam giành 1 điểm trong trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 20. Dù vậy, màn trình diễn của đội bóng áo đỏ để lại nhiều tiếc nuối khi các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.