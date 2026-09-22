Bước vào cuộc đối đầu trên sân vận động Paloma Mizuho (Nagoya, Nhật Bản), HLV Đinh Hồng Vinh chủ động triển khai sơ đồ linh hoạt từ 3-4-3 sang 5-4-1 nhằm chống đỡ lối đá áp đảo của đại diện Trung Á.

Dẫu vậy, U23 Uzbekistan sớm thể hiện đẳng cấp khi tràn lên tấn công và mở tỷ số ngay phút thứ 5 nhờ cú bấm bóng kỹ thuật của Urinboev Muhammadali qua đầu thủ môn Cao Văn Bình.

U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 dù thua Uzbekistan 0-2. Ảnh: VFF

Bị dẫn bàn sớm, U23 Việt Nam kiên cường đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 12, Ngọc Mỹ và Thái Quốc Cường liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc trong tiếc nuối.

Giữa lúc thế trận đang khởi sắc, tổn thất lớn đã xảy ra ở phút 28 khi tiền vệ Xuân Bắc dính chấn thương gối nặng sau va chạm và phải rời sân bằng cáng ở phút 34 để nhường chỗ cho Quang Vinh.

Bước sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh tung Quốc Việt và Phi Hoàng vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. U23 Việt Nam suýt gỡ hòa ở phút 54, nhưng cú dứt điểm ở tư thế trống trải của Quốc Việt lại đi quá nhẹ và bị thủ thành Samandar Muratbaev bắt gọn.

Khi thể lực các cầu thủ áo đỏ bắt đầu sa sút rõ rệt, hàng phòng ngự U23 Việt Nam bộc lộ khoảng trống trước các pha phản công tốc độ của đối thủ. Phút 69, tiền đạo Nurlan Ibraimov xử lý vượt qua Lý Đức trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Uzbekistan. Mặc dù rất nỗ lực trong những phút cuối, U23 Việt Nam không thể tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Philippines đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng trên chấm 11m ở phút bù giờ. Kết quả này giúp U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối, trong khi U23 Việt Nam xếp nhì bảng C với 4 điểm và chính thức đoạt tấm vé tiến vào vòng tứ kết.

Tại vòng Tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán đội nhất bảng D là U23 Hàn Quốc hoặc U23 Ả Rập Xê Út. Dù đối thủ sẽ là đội nào, thì đây vẫn được xem như cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định bản lĩnh ở đấu trường châu lục.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình (TM) – Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Anh (Tuấn Phong 60') – Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Bắc (Quang Vinh 34'), Lê Đình Long Vũ – Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ (Quốc Việt 46'), Nguyễn Lê Phát (Phi Hoàng 46')

U23 Uzbekistan: Samandar Muratbaev (TM), Mukhammadali Urinboev, Nurlan Ibraimov, Amirbek Saidov, Azizbek Tulkinbekov, Karimov, Asilbek Jumaev.

BXH C - BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026