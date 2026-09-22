U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết Asian Games 2026

U23 Việt Nam giành quyền đi tiếp vào Tứ kết trên cương vị đội nhì bảng. (Ảnh: HOÀNG HỒ)

U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng với mục tiêu giành ít nhất một điểm để tự quyết tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, trước U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sớm gặp khó khăn.

Ngay phút thứ 6, U23 Uzbekistan tổ chức phối hợp ở phần sân Việt Nam. Đội trưởng Urinboev xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ trước khi dứt điểm, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội. Phút 13, Thanh Nhàn vượt qua thủ môn đối phương rồi đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Ba phút sau, Ngọc Mỹ thử vận may bằng cú dứt điểm từ ngoài khu vực cấm địa, bóng đi sát cột dọc khung thành Uzbekistan.

Sau khoảng thời gian đầu giằng co, U23 Uzbekistan dần kiểm soát thế trận và tạo thêm sức ép về phía khung thành Cao Văn Bình. Phút 26, đội bóng Trung Á có pha dứt điểm nguy hiểm khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải vất vả hóa giải. Đến phút 41, một cú sút khác của Uzbekistan đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Sang hiệp 2, U23 Uzbekistan tiếp tục duy trì thế chủ động. Phút 50, từ tình huống chuyển trạng thái nhanh, Ibraimov thoát xuống đối mặt Cao Văn Bình rồi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong thời gian còn lại, U23 Việt Nam nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không thành công. U23 Uzbekistan kiểm soát tốt thế trận để bảo toàn chiến thắng 2-0.

Ở trận đấu cùng bảng, U23 Philippines bất ngờ đánh bại U23 Kuwait 2-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ hai bảng C với 4 điểm sau ba lượt trận và giành quyền vào tứ kết.

Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh kết thúc vòng bảng với một chiến thắng, một trận hòa và một thất bại. Trước trận gặp Uzbekistan, U23 Việt Nam hòa Kuwait 1-1 ở lượt mở màn và thắng Philippines 2-0 ở lượt trận thứ hai.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết sẽ là đội đứng đầu bảng D. Hai đội đã giành quyền đi tiếp tại bảng đấu này là U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia.

Theo cục diện trước lượt trận cuối, U23 Hàn Quốc có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại. Nếu cuộc đối đầu giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa, U23 Hàn Quốc sẽ giữ ngôi đầu bảng và gặp U23 Việt Nam. Trong trường hợp U23 Saudi Arabia giành chiến thắng, đại diện Tây Á sẽ vươn lên đứng đầu bảng D và trở thành đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tại tứ kết.

Đối thủ của U23 Việt Nam vì thế sẽ được xác định sau khi trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia kết thúc.