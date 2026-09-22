U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD

Không tạo được bất ngờ trước đối thủ mạnh U23 Uzbekistan, nhưng U23 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp vào tứ kết trên cương vị nhì bảng. Ảnh: Hoàng Hồ

Chiều 22-9, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng C với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trước U23 Uzbekistan để chắc chắn giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã không thể hoàn thành mục tiêu khi để đối thủ vượt qua với tỷ số 2-0.

Ngay phút thứ 6, U23 Uzbekistan đã tạo ra khác biệt. Sau tình huống phối hợp ở phần sân U23 Việt Nam, đội trưởng Urinboev thực hiện động tác giả loại bỏ hậu vệ đối phương rồi dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số trận đấu.

U23 Việt Nam lập tức tìm kiếm bàn gỡ. Phút 13, Thành Nhàn vượt qua thủ môn U23 Uzbekistan và đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do tiền đạo Việt Nam rơi vào thế việt vị.

Chỉ 3 phút sau, Ngọc Mỹ tiếp tục khiến hàng phòng ngự Uzbekistan chao đảo với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi sát cột dọc nhưng không thể giúp U23 Việt Nam có bàn gỡ.

Sau những phút đầu giằng co, U23 Uzbekistan dần kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép. Phút 26, một cầu thủ Uzbekistan tung cú sút mạnh khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải vất vả chống đỡ. Đến phút 41, đội bóng Trung Á tiếp tục có cơ hội nguy hiểm với cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái nhanh của đối phương.

Phút 50, U23 Uzbekistan tận dụng thành công một tình huống phản công. Ibraimov thoát xuống đối mặt Cao Văn Bình rồi dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn, U23 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của U23 Uzbekistan, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh không tạo ra đủ sức ép để đảo ngược tình thế.

Trong những phút còn lại, U23 Uzbekistan chủ động kiểm soát thế trận và bảo toàn chiến thắng 2-0.

Thất bại khiến U23 Việt Nam tưởng như phải đối mặt với nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, kết quả ở trận đấu diễn ra cùng giờ đã tạo nên bước ngoặt.

U23 Philippines bất ngờ đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam bảo toàn vị trí nhì bảng C với 4 điểm, qua đó chính thức giành quyền vào vòng tứ kết ASIAD 2026.

Như vậy, U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng theo một kịch bản đầy bất ngờ: không giành được điểm nào ở lượt trận cuối nhưng vẫn có vé đi tiếp nhờ kết quả thuận lợi từ trận đấu cùng bảng.

Với việc góp mặt ở tứ kết, U23 Việt Nam tiếp tục hành trình tại ASIAD 2026 và sẽ hướng tới mục tiêu tiến sâu hơn tại giải đấu.