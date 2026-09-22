U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 20 với vị trí nhì bảng C

Trưa 22/9, dù phải nhận thất bại 0-2 trước đối thủ mạnh U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam vẫn chính thức góp mặt tại vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 với tư cách đội nhì bảng C, nhờ kết quả thuận lợi từ trận đấu cùng giờ.

U23 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước đối thủ mạnh U23 Uzbekistan.

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải có kết quả tốt, nhưng U23 Việt Nam sớm phải nhận bàn thua từ đối thủ được đánh giá cao hơn. Ngay ở phút thứ 6, từ một pha phối hợp đơn giản, đội trưởng Urinboev (số 10) bên phía U23 Uzbekistan đã có tình huống thoát xuống và lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam nỗ lực dâng cao đội hình, thi đấu sung mãn và tạo ra những điểm sáng nhất định. Phút 12, toàn đội có pha phối hợp trung lộ sắc nét, tung ra liên tiếp 2-3 cú sút nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Ít phút sau, Ngọc Mỹ thử tài thủ môn đội bạn bằng cú dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, đó cũng là những cơ hội rõ rệt nhất của U23 Việt Nam trong hiệp một. Khó khăn chồng chất khi tiền vệ trụ cột Xuân Bắc dính chấn thương, buộc phải rời sân bằng cáng ở phút 28 để nhường chỗ cho Quang Vinh. Quãng thời gian sau đó, U23 Uzbekistan thiết lập hệ thống phòng ngự từ xa cực kỳ kín kẽ. Mỗi khi cầu thủ Việt Nam có bóng, đối phương lùi về rất nhanh để can thiệp và dễ dàng đoạt lại quyền kiểm soát, khiến các pha tổ chức tấn công của chúng ta rơi vào bế tắc.

Bước sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được U23 Uzbekistan duy trì. Phút 49, sự thiếu hiểu ý giữa Phi Hoàng và Đức Anh trong khâu phá bóng suýt khiến U23 Việt Nam phải trả giá nếu Urinboev không dứt điểm ra ngoài trong tư thế trống trải. Những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của U23 Việt Nam chủ yếu dựa vào các pha phối hợp trung lộ, điển hình là pha dứt điểm chân trái của Quốc Việt ở phút 53 nhưng không làm khó được thủ môn đội bạn.

Đến phút 68, cục diện trận đấu chính thức được an bài, từ một đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác, cầu thủ mang áo số 22 của U23 Uzbekistan băng lên trống trải, dứt điểm chéo góc quyết đoán nhân đôi cách biệt thành 2-0. Quãng thời gian còn lại, thể lực suy giảm khiến U23 Việt Nam không thể tạo ra thêm cơ hội nguy hiểm nào và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2.

U23 Việt Nam vẫn tiến vào tứ kết ASIAD 20 với vị trí nhì bảng C.

Dẫu vậy, may mắn đã mỉm cười với U23 Việt Nam khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Philippines xuất sắc đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-1. Kết quả mang tính bước ngoặt này vừa đủ để thầy trò Ban huấn luyện U23 Việt Nam giữ vững vị trí nhì bảng C, qua đó chính thức sở hữu tấm vé tiến vào vòng tứ kết ASIAD 20.