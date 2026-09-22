U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc tại tứ kết ASIAD 2026

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã yêu cầu các cầu thủ nhập cuộc thận trọng trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, việc Uzbekistan đẩy cao tốc độ cùng một thoáng thiếu tập trung đã khiến đội phải nhận bàn thua sớm.

Một pha bóng trong trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan. Ảnh: Hoàng Hồ

“Sau bàn thua, U23 Việt Nam chơi tự tin trở lại, kiểm soát bóng. Nhưng Xuân Bắc gặp chấn thương làm suy giảm khả năng cầm nhịp chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp một, chúng tôi tạo được cơ hội. Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện có thể đã khác trong hiệp hai”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Đánh giá về hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ, trong bối cảnh đội có thời gian chuẩn bị ngắn và lực lượng được bổ sung xen kẽ giữa những cầu thủ từng dự VCK U23 châu Á 2026 và các nhân tố mới.

Tuy nhiên, nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng chỉ ra những điểm chưa đạt yêu cầu: “Lối chơi có lúc còn chậm nhịp, khả năng khai thác tấn công ở 1/3 cuối sân là điều tôi chưa hài lòng”.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết là U23 Hàn Quốc - đội đã đánh bại U23 Saudi Arabia 2 - 0 ở lượt trận cuối bảng D, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng. Trước đó, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định, “dù gặp đối thủ nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết”.