U23 Việt Nam gặp Thái Lan ở giải giao hữu tại Gia Lai

U23 Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản, nơi đội dừng bước ở tứ kết. Ảnh: Hiếu Chiến.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11. Đội chủ nhà sau đó lần lượt đối đầu U23 Singapore ngày 12/11 và U23 Qatar ngày 14/11, đều vào lúc 19h.

Giải có sự tham dự của bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Với thể thức này, mỗi đội chơi ba trận trong năm ngày.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam dự kiến hội quân ngày 8/11, hai ngày trước trận mở màn. Ba trận giao hữu là dịp để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới các mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028.

Bên cạnh hai đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Singapore, U23 Việt Nam có cơ hội cọ xát với đại diện Tây Á là Qatar. Việc gặp ba đội tuyển trong cùng đợt tập trung tạo thêm cơ sở để ban huấn luyện rà soát nhân sự và thử nghiệm phương án thi đấu.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai tổ chức.

Đội vô địch nhận 100.000 USD, cúp và huy chương vàng. Đội á quân được thưởng 40.000 USD cùng huy chương bạc, trong khi đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng.

Ban tổ chức cũng trao 2.000 USD cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Các danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài xuất sắc có mức thưởng 1.000 USD mỗi giải.

Ngoài mục tiêu chuyên môn, giải đấu còn hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh", góp phần giới thiệu hình ảnh địa phương tới du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để khán giả Gia Lai cùng các địa phương lân cận trực tiếp theo dõi, cổ vũ U23 Việt Nam.

Ở giải đấu gần nhất là ASIAD 2026 tại Nhật Bản, U23 Việt Nam do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt vào tứ kết và thua Hàn Quốc 0-4. Trước đó, đội vượt qua vòng bảng với bốn điểm, sau trận hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 và thua Uzbekistan 0-2.