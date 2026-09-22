U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD

U23 Hàn Quốc thắng Saudi Arabia 2-0 để giành ngôi đầu bảng D và trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết ASIAD 20.

Cặp đấu U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 chính thức được xác định sau lượt trận cuối bảng D. Chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia giúp Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng và gặp Việt Nam, đội xếp nhì bảng C.

Trước đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khép lại vòng bảng bằng thất bại 0-2 trước Uzbekistan. U23 Việt Nam kết thúc bảng C với 4 điểm, đứng thứ hai và giành quyền vào vòng knock-out.

Đối thủ của Việt Nam chỉ được xác định sau trận đấu cuối cùng của bảng D. Hàn Quốc cần kết quả thuận lợi trước Saudi Arabia để giữ ngôi đầu và họ hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng 2-0.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Shin Min-ha mở tỷ số cho Hàn Quốc. Kim Myeong-jun sau đó ghi bàn còn lại, giúp đội bóng của HLV Lee Min-sung khép lại vòng bảng ở vị trí số một.

Thử thách lớn cho U23 Việt Nam

Hàn Quốc bước vào tứ kết với thành tích toàn thắng. Trước khi vượt qua Saudi Arabia, đội bóng xứ kim chi đánh bại Qatar 4-1 ở trận ra quân, trong đó Eom Ji-sung lập hat-trick ngay trong hiệp một.

Sức mạnh của Hàn Quốc còn nằm ở chiều sâu đội hình. HLV Lee Min-sung sở hữu nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu như Eom Ji-sung, Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun hay Kim Ji-soo, qua đó có nhiều lựa chọn để xoay vòng nhân sự.

Hàn Quốc bước vào tứ kết với thành tích toàn thắng và đang hướng tới chức vô địch ASIAD thứ tư liên tiếp.

Hàn Quốc cũng là đội tuyển thành công nhất của bóng đá nam ASIAD trong hơn một thập niên qua. Họ giành HCV ba kỳ liên tiếp vào các năm 2014, 2018 và 2022, đồng thời hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp tại Nhật Bản.

Vì thế, tứ kết sẽ là thử thách lớn nhất của U23 Việt Nam kể từ đầu giải. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vừa trải qua trận thua Uzbekistan và giờ phải đối đầu nhà đương kim vô địch ngay ở vòng loại trực tiếp.

Cuộc tái đấu sau tám tháng

U23 Việt Nam có một điểm tựa đáng chú ý trước cuộc đối đầu này. Hai đội từng gặp nhau ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á hồi tháng 1, khi Việt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút trước khi thắng 7-6 trong loạt luân lưu.

Bối cảnh tại ASIAD đã thay đổi, từ lực lượng đến ban huấn luyện của U23 Việt Nam. HLV Đinh Hồng Vinh hiện là người dẫn dắt đội tại Nhật Bản, trong khi Hàn Quốc cũng mang tới ASIAD một tập thể hướng tới mục tiêu bảo vệ HCV.

Dù vậy, cuộc đối đầu cách đây tám tháng vẫn là dữ kiện đáng chú ý. U23 Việt Nam từng cho thấy họ có thể cạnh tranh với Hàn Quốc trong một trận đấu loại trực tiếp, dù đối thủ vẫn được đánh giá cao về chất lượng và chiều sâu đội hình.

Lần tái đấu này có ý nghĩa lớn hơn với hành trình của Việt Nam tại ASIAD. Đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết, trong khi đội thua phải dừng cuộc chơi.

Sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí thứ hai, U23 Việt Nam không còn nhiều khoảng trống để sửa sai. Hàn Quốc, nhà vô địch ba kỳ ASIAD liên tiếp, là cửa ải tiếp theo của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.