U23 Việt Nam được tiếp thêm động lực trước trận tranh vô địch với U23 Qatar

Trước trận đấu với U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhận được những phần quà từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Pin Nam Phương, đơn vị phân phối sản phẩm Maxell tại Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp trao tặng các cầu thủ một số sản phẩm điện tử nhằm động viên tinh thần trước trận đấu quyết định ngôi vô địch. Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam gửi lời cảm ơn, đồng thời bày tỏ quyết tâm giành kết quả tốt nhất.

Ở lượt trận cuối giải bóng đá giao hữu U23 Quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, trong khi U23 Qatar xếp sau với 4 điểm.

U23 Việt Nam được tiếp thêm động lực.

Các cầu thủ U23 Việt Nam nhận phần quà động viên trước thềm trận đấu với U23 Qatar.

Với khoảng cách này, U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa để giành chức vô địch. Tuy nhiên, mục tiêu của đội chủ nhà là giành trọn 3 điểm, qua đó khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng.

Trước đó, U23 Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng phối hợp và tận dụng cơ hội tốt, tạo nền tảng cho những trận đấu tiếp theo.

Cuộc đối đầu với U23 Qatar được đánh giá là thử thách quan trọng đối với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Ngoài ý nghĩa quyết định ngôi vô địch, trận đấu còn giúp ban huấn luyện tiếp tục đánh giá năng lực cầu thủ, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho những mục tiêu trong tương lai.