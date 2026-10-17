U23 Việt Nam đụng độ 'kỳ phùng địch thủ' U23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026

Đây là cơ hội để thầy trò HLV U23 Việt Nam rà soát lực lượng, tích lũy kinh nghiệm hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2028.

Chờ đợi màn so tài giữa U23 Việt Nam và Thái Lan

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có màn ra quân đáng chú ý khi chạm trán “kỳ phùng địch thủ” U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10/11.

Cuộc đối đầu giữa hai đại diện hàng đầu Đông Nam Á hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn, đồng thời là phép thử quan trọng đối với lực lượng của đội chủ nhà.

U23 Việt Nam gặp đối thủ xứng tầm U23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF.

Sau trận mở màn, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14/11.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 8/11 để chuẩn bị cho giải đấu.

Giải có sự tham dự của bốn đội tuyển, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Với các đối thủ đến từ Đông Nam Á và châu Á, U23 Việt Nam có điều kiện kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá phong độ cầu thủ và hoàn thiện đội hình thông qua những trận đấu thực chiến.

Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để đội tuyển hướng tới các mục tiêu tiếp theo, trong đó có Vòng loại U23 châu Á 2028.

Nhiều giải thưởng hấp dẫn Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai tổ chức.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD, Cúp và huy chương vàng. Đội á quân nhận 40.000 USD cùng huy chương bạc, trong khi đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng.

Các giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Tổ trọng tài xuất sắc, mỗi giải trị giá 1.000 USD.

Lịch thi đấu Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF.

Bên cạnh giá trị chuyên môn, giải đấu còn góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”.

Sự kiện là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ trực tiếp đến sân Pleiku cổ vũ các đội tuyển, thưởng thức những trận cầu quốc tế hấp dẫn.