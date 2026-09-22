U23 Việt Nam đụng độ Hàn Quốc tại tứ kết Asiad 20

Ở bảng D môn bóng đá nam Á vận hội, U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc cùng có 3 điểm sau chiến thắng trước U23 Qatar. Do bảng đấu này chỉ có 3 đội nên trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc sẽ định đoạt đội nào giành vị trí dẫn đầu và đội nào đi tiếp với vị trí thứ 2.

Hiệu số bàn thắng bại của U23 Hàn Quốc vượt trội U23 Saudi Arabia nên chỉ cần một kết quả hòa là bảo vệ ngôi số 1, qua đó gặp U23 Việt Nam ở tứ kết. Trong khi đó với đội bóng Tây Á thì họ bắt buộc phải chiến thắng.

Về thực lực, rõ ràng U23 Hàn Quốc mạnh hơn. Họ đã chứng tỏ điều đó bằng màn thể hiện thuyết phục trước và trong giải đấu. Thế trận trên sân cũng cho thấy sự áp đảo của đội tuyển xứ kim chi. Trong hiệp 1, họ dứt điểm liên tục trong khi những gì đối thủ Tây Á có được chỉ là 1 pha sút vu vơ. Tiếc rằng ở 3 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu, các cầu thủ trẻ U23 Hàn Quốc không một lần đánh bại thủ môn đối phương.

Tuy nhiên vào hiệp 2, thế trận áp đảo của họ cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng. Phút 67, Shin Min-ha đánh đầu gọn gàng sau quả tạt của Um Ji-sung, đưa bóng vào lưới. Chỉ vài phút, U23 Hàn Quốc nới rộng khoảng cách. Bae Hyun-seo đón đường chuyền của Bae Jun-ho. Sau đó bóng đến chân Kim Myung-jun và cầu thủ này găm bóng vào góc hiểm khung thành.

Những phút cuối trận, dường như U23 Saudi Arabia hài lòng với kết quả. Họ không muốn đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm kiếm bàn gỡ hòa vì dù sao thì đội tuyển này cũng đã chắc chắn đi tiếp. Thay vào đó, U23 Saudi Arabia chủ động giữ sức cho các trụ cột để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở tứ kết.

Hai đội hài lòng với kết quả 2-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc. Ở bảng này, U23 Hàn Quốc dẫn đầu, U23 Saudi Arabia xếp thứ 2 và đứng cuối cùng là Qatar. U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia dắt tay nhau vào vòng trong, với đội tuyển xứ kim chi gặp Việt Nam trong khi U23 Saudi Arabia đối đầu với Uzbekistan.

Đây đều là những trận đấu nhiều duyên nợ. Tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, chính U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh huy chương đồng. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia từng thắng U23 Uzbekistan ở trận chung kết U23 châu Á năm 2022.

Hàn Quốc đã giành 3 HCV liên tiếp tại Á vận hội Incheon 2014, Jakarta-Palembang 2018 và Hàng Châu 2022. Tại giải đấu này, họ đang hướng tới chức vô địch lần thứ tư liên tiếp.