Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép lớn lên phần sân U23 Việt Nam. Phút thứ 9, Lee Gi-hyuk dứt điểm nguy hiểm từ quả phạt góc nhưng Quang Vinh kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.

U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026.

Sức ép liên tục của đội bóng xứ kim chi cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 15. Từ quả tạt chính xác bên cánh phải của Lee Hyun Ju, Lee Young Jun bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận. Các học trò của huấn luyện viên bắt đầu cầm bóng tốt hơn và tổ chức được một số pha phản công. Phút 35, Quang Vinh sút xa đưa bóng dội cột dọc, Văn Thuận đá bồi tung lưới U23 Hàn Quốc nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 49, các cầu thủ áo đỏ phản ứng khi cho rằng bóng đã chạm tay một hậu vệ U23 Hàn Quốc trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho hưởng phạt đền.

Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình liên tiếp phải trổ tài. Phút 67 và 69, người gác đền của U23 Việt Nam có hai pha cứu thua đáng chú ý trước những cú dứt điểm nguy hiểm của đối phương.

Tuy nhiên, sức ép ngày càng lớn khiến hàng thủ U23 Việt Nam không thể đứng vững. Phút 76, Kim Ji-soo tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0. Năm phút sau, Lee Young Jun dứt điểm chéo góc hiểm hóc, đưa U23 Hàn Quốc dẫn 3-0.

Đến phút 89, Bae Hyun-seo phối hợp với Eom Ji-sung trước khi tạo điều kiện để Kim Myung-jun dễ dàng ghi bàn thứ tư.

Thất bại 0-4 khép lại hành trình của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc giành quyền vào bán kết và sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan.