U23 Việt Nam đón tin vui trước trận quyết đấu Qatar

Williams Minh Hoàng vẫn tham dự trận đấu với U23 Qatar.

Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Singapore ở lượt trận thứ hai giải U23 Quốc tế 2026, xuất hiện thông tin cho rằng Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng sẽ chia tay đội tuyển để trở về CLB Công an TPHCM, chuẩn bị cho trận đấu tại Shopee Cup 2026/27. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, cả bốn cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP HCM gồm Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng, Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Đức Phú sẽ tiếp tục đồng hành cùng U23 Việt Nam đến hết ngày 15/11.

Như vậy, nhóm cầu thủ này vẫn đủ điều kiện góp mặt trong cuộc đối đầu với U23 Qatar vào lúc 19h ngày 14/11.

Trước đó, những đồn đoán về việc các cầu thủ sớm trở lại CLB xuất phát từ lịch thi đấu dày đặc của Công an TPHCM. Đội bóng ngành Công an sẽ tiếp đón Buriram United (Thái Lan) ở lượt trận thứ hai bảng A Shopee Cup 2026/27 vào tối 18/11 trên sân Bình Dương.

Đáng chú ý, một số cầu thủ đội một của CLB Công an TP.HCM như Patrik Lê Giang, Quốc Cường, Nhật Minh và Olaha Mạnh Đức đã trở về đội bóng sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 tại Casper Cup 2026 để chuẩn bị cho đấu trường khu vực. Điều này có thể khiến người hâm mộ nhầm lẫn với trường hợp của nhóm cầu thủ U23.

Sáng 13/11, U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng sau chiến thắng trước Singapore. Ban huấn luyện chia đội hình thành hai nhóm nhằm điều chỉnh cường độ vận động, đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ.

Nhóm cầu thủ ít thi đấu hoặc chưa được ra sân ở trận gặp Singapore vẫn tập luyện bình thường tại Trung tâm Hàm Rồng. Trong khi đó, những gương mặt đã thi đấu ở hai lượt trận vừa qua được bố trí tập nhẹ tại khách sạn Mường Thanh để hồi phục thể lực.

Sau buổi tập buổi sáng, HLV Đinh Hồng Vinh quyết định cho toàn đội nghỉ ngơi trong buổi chiều. Đây được xem là phương án hợp lý trong bối cảnh lịch thi đấu của giải U23 Quốc tế 2026 khá dày, đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì nền tảng thể lực ổn định.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11 trên sân Pleiku. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đang có 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Thái Lan và U23 Singapore.

Trong khi đó, U23 Qatar hiện có 4 điểm với một trận hòa Singapore và một chiến thắng trước Thái Lan. Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ là thử thách đáng chú ý đối với U23 Việt Nam.

Sau khi hoàn thành giải đấu, bốn cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TPHCM sẽ trở về đội bóng vào ngày 15/11 để chuẩn bị cho màn tiếp đón Buriram United vào tối 18/11.