U23 Việt Nam đón tin vui trước trận gặp Hàn Quốc

U23 Việt Nam có đội hình mạnh nhất ở trận gặp Hàn Quốc.

Đội tuyển U23 Việt Nam nhận tin tích cực về lực lượng trước trận tứ kết ASIAD 2026 khi hai tiền vệ Xuân Bắc và Quốc Cường đều không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Xuân Bắc chỉ bị đụng dập phần mềm, trong khi vấn đề của Quốc Cường cũng không đáng ngại. Nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, cả hai có thể kịp trở lại trong cuộc đối đầu U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết.

Trước đó, bộ đôi này lần lượt rời sân trong trận gặp U23 Uzbekistan ngày 22/9. Xuân Bắc phải rời sân bằng cáng ở phút 34, còn Quốc Cường được thay ra ở phút 70 do gặp vấn đề về thể trạng.

Sự trở lại của hai tiền vệ sẽ giúp HLV Đinh Hồng Vinh giảm bớt áp lực về nhân sự ở tuyến giữa. Xuân Bắc có vai trò quan trọng điều tiết và chuyển đổi trạng thái, trong khi Quốc Cường cũng là phương án được sử dụng thường xuyên.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026 vào ngày 25/9. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có khoảng 3 ngày để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu được dự báo nhiều khó khăn.