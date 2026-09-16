U23 Việt Nam dồn sức cho trận gặp Philippines tại ASIAD 2026

Các cầu thủ U23 Việt Nam tập trung hoàn thiện chuyên môn trước lượt trận thứ hai bảng C ASIAD 2026

Chiều 16.9, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục tập luyện trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Mưa kéo dài khiến mặt sân ướt, phần nào ảnh hưởng tới quá trình tập luyện, song các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành giáo án của Ban huấn luyện.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam hòa Kuwait 1-1 trong thế trận tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng để giành trọn 3 điểm. Đây cũng là vấn đề được Ban huấn luyện đặc biệt lưu tâm trong quá trình chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo.

Trong buổi tập chiều 16.9, HLV Đinh Hồng Vinh và các cộng sự tập trung rà soát những hạn chế đã bộc lộ, trong đó có khả năng tận dụng cơ hội và hiệu quả ở những tình huống dứt điểm.

Các cầu thủ được yêu cầu nhanh chóng lấy lại trạng thái tốt nhất, đồng thời duy trì sự tập trung về chuyên môn và tâm lý.

Trận gặp Philippines có ý nghĩa quan trọng đối với U23 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh tại bảng C. Sau lượt trận đầu tiên, Uzbekistan tạm có lợi thế khi thắng Philippines 5-1, trong khi Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm.

U23 Việt Nam duy trì tập luyện trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, hướng tới trận gặp Philippines

Trong bối cảnh đó, một kết quả thuận lợi trước Philippines sẽ giúp U23 Việt Nam cải thiện vị thế trước khi bước vào lượt trận cuối gặp Uzbekistan.

Quỹ thời gian giữa hai trận đấu không nhiều, vì vậy Ban huấn luyện đang tận dụng tối đa từng buổi tập để điều chỉnh những điểm còn hạn chế và hoàn thiện các phương án thi đấu. Toàn đội cũng hướng tới mục tiêu duy nhất là chuẩn bị tốt nhất cho thử thách phía trước.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines vào ngày 18.9 tại sân Nagoya City Minato. Sau đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ bước vào trận cuối vòng bảng gặp U23 Uzbekistan.