U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong lần so tài gần đây nhất tại CFA Team China 2026. (Ảnh: VFF)

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ngày 17/10, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23-Gia Lai VTV Cup 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tổ chức.

Giải đấu quy tụ bốn đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan trong trận khai mạc lúc 19 giờ tối 10/11. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ tại các giải đấu khu vực, đồng thời là cơ hội để hai bên tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng trẻ.

Sau trận mở màn, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Singapore lúc 19 giờ tối 12/11, trước khi khép lại giải đấu bằng cuộc so tài với U23 Qatar lúc 19 giờ tối 14/11.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến hội quân trở lại ngày 8/11 để chuẩn bị cho giải. Với thời gian tập trung không dài, các trận đấu tại Gia Lai sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm các phương án nhân sự và tiếp tục hoàn thiện lối chơi.

Sự góp mặt của U23 Thái Lan và U23 Singapore mang đến những cuộc đối đầu với các đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, U23 Qatar được kỳ vọng tạo ra thử thách khác biệt, giúp các cầu thủ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm trước đối thủ đến từ bóng đá Tây Á.

Thông qua giải giao hữu, U23 Việt Nam có thêm cơ hội nâng cao khả năng phối hợp, thích nghi với những phong cách thi đấu khác nhau và rèn luyện bản lĩnh trong các trận đấu quốc tế.

Đây cũng là bước chuẩn bị nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam, hướng tới những nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó có Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2028.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm biển xanh”, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua các hoạt động thể thao quốc tế.

Việc tổ chức giải trên sân Pleiku cũng tạo điều kiện để người hâm mộ tại Gia Lai và các địa phương lân cận trực tiếp theo dõi, cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, đồng thời thưởng thức những cuộc so tài giữa các đội bóng trẻ trong khu vực và châu lục.

Theo cơ cấu giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận 100.000 USD cùng Cúp và Huy chương Vàng. Đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và Huy chương Bạc, trong khi đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD và Huy chương Đồng.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).