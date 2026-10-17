U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong lần so tài gần đây nhất tại CFA Team China 2026

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 do Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai tổ chức.

Đây là dịp để các đội tuyển trẻ thi đấu cọ xát, kiểm tra lực lượng và tích lũy kinh nghiệm trước những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Giải quy tụ bốn đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tâm điểm của lượt trận khai mạc là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19h00 ngày 10.11. Với tính chất cạnh tranh quen thuộc giữa hai nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á, trận đấu được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Sau trận ra quân, U23 Việt Nam tiếp tục gặp U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12.11, trước khi khép lại giải đấu bằng cuộc chạm trán U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14.11.

Theo kế hoạch dự kiến, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 8.11 để chuẩn bị cho giải. Dù thời gian tập trung không dài, việc được thi đấu ba trận với những đối thủ có đặc điểm chuyên môn khác nhau sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm phương án chiến thuật và tăng cường khả năng phối hợp trong đội hình.

Đặc biệt, sự góp mặt của U23 Qatar mang đến cơ hội để các cầu thủ Việt Nam tiếp cận một đối thủ đến từ bóng đá Tây Á. Trong khi đó, những cuộc đối đầu với U23 Thái Lan và U23 Singapore sẽ giúp đội tuyển có thêm trải nghiệm trước các đại diện cùng khu vực.

Giải đấu cũng nằm trong quá trình chuẩn bị lực lượng của U23 Việt Nam hướng tới những mục tiêu dài hạn, trong đó có Vòng loại U23 châu Á 2028.

Lịch thi đấu Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026

Bên cạnh giá trị chuyên môn, Gia Lai VTV Cup 2026 còn là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”. Việc tổ chức giải đấu quốc tế tại sân Pleiku góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời tạo cơ hội để khán giả Gia Lai và các tỉnh lân cận trực tiếp cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Ban tổ chức cũng công bố cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị đáng chú ý. Đội vô địch nhận 100.000 USD cùng Cúp và huy chương vàng; đội á quân nhận 40.000 USD và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng.

Ngoài ra, cầu thủ xuất sắc nhất giải được thưởng 2.000 USD. Các danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài xuất sắc đều có mức thưởng 1.000 USD.

Với sự tham dự của bốn đội tuyển trẻ quốc tế, Gia Lai VTV Cup 2026 hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, đồng thời giúp U23 Việt Nam có thêm cơ hội hoàn thiện lực lượng và lối chơi cho chặng đường phía trước.