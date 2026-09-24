U23 Việt Nam đối đầu Hàn Quốc: Chờ bản lĩnh ở tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam bước vào tứ kết với 4 điểm sau ba lượt trận bảng C. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Kuwait, tiếp đó vượt qua Philippines 2-0 để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Uzbekistan ở lượt cuối khiến đội chỉ có thể khép lại vòng bảng ở vị trí thứ hai.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc cho thấy vị thế của một trong những đội bóng đáng chú ý tại giải khi toàn thắng các trận đấu ở bảng D. Đội bóng xứ kim chi lần lượt vượt qua Qatar với tỷ số 4-1 và Saudi Arabia 2-0, qua đó giành ngôi đầu bảng với màn trình diễn tương đối thuyết phục.

U23 Việt Nam đứng trước thử thách lớn mang tên Hàn Quốc

Nếu U23 Việt Nam phải chờ đến lượt trận cuối mới xác định được thứ hạng, Hàn Quốc sớm tạo khoảng cách nhờ những kết quả thuận lợi. Đáng chú ý, cả hai cùng phải đối mặt với những đối thủ có chất lượng ở vòng bảng, nhưng cách thể hiện lại có sự khác biệt.

Việt Nam cho thấy khả năng cạnh tranh khi gặp Philippines, song bộc lộ những hạn chế trước Uzbekistan, trong khi Hàn Quốc duy trì hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự để tiến thẳng vào vòng knock-out với thành tích toàn thắng.

Sự khác biệt ấy phần nào phản ánh thử thách mà U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt ở tứ kết. Hàn Quốc không chỉ có lợi thế về kết quả vòng bảng mà còn đang sở hữu sự ổn định trước khi bước vào trận đấu loại trực tiếp.

Dẫu vậy U23 Việt Nam có cơ sở để tự tin khi từng tạo ra một trận đấu khó khăn cho U23 Hàn Quốc tại trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút trước khi Việt Nam giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu.

U23 Việt Nam hướng tới kết quả tích cực trước Hàn Quốc

Kết quả đó không đồng nghĩa hai đội bước vào trận tứ kết với tương quan tương tự, nhưng phần nào cho thấy U23 Việt Nam có thể gây khó khăn cho đối thủ nếu duy trì được sự tập trung và tổ chức lối chơi hợp lý.

Khác biệt lớn nhất nằm ở tính chất của trận đấu, khi tứ kết ASIAD là cuộc chiến loại trực tiếp, nơi một khoảnh khắc mất tập trung có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Vì vậy, sự kiên nhẫn và khả năng hạn chế sai lầm sẽ trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh chuyên môn.

Sau trận thua Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận đội cần nhanh chóng phục hồi thể lực để chuẩn bị cho vòng tứ kết. Nhà cầm quân này cũng khẳng định U23 Việt Nam phải sẵn sàng về tâm lý trước bất kỳ đối thủ nào.

Việc Xuân Bắc và Quốc Cường gặp chấn thương khiến bài toán nhân sự của ban huấn luyện trở nên khó khăn hơn. Phương án sử dụng những cầu thủ còn lại sẽ cần được cân nhắc dựa trên thể trạng và yêu cầu chiến thuật cho từng thời điểm của trận đấu.

U23 Việt Nam không được phép chỉ chờ đợi sức ép từ đối phương. Khả năng giữ bóng trong những thời điểm cần thiết, tận dụng các tình huống cố định và chuyển đổi trạng thái hiệu quả có thể giúp đội giảm áp lực, đồng thời tạo ra cơ hội trước khung thành Hàn Quốc. Trận tứ sẽ kết diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 tại Nhật Bản.

Lịch thi đấu tứ kết ASIAD 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc

Khoảng cách về lực lượng là điều có thể nhìn thấy, nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp, sự khác biệt ấy chỉ được thể hiện qua cách hai đội xử lý từng thời điểm trên sân. Với U23 Việt Nam, một hệ thống phòng ngự kỷ luật, tinh thần thi đấu ổn định và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là những điều kiện quan trọng nếu muốn kéo Hàn Quốc vào một trận đấu giằng co.

Đội hình dự kiến U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam

U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hon, Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun, Kim Ji Soo, Kim Myeong Jun, Lee Gi Hyuk, Lee Hyun Ju, Lee Seung Won, Yang Min Hyuk, Eom Ji Sung, Shin Min Ha.

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.