U23 Việt Nam đấu với U23 Thái Lan: Phép thử cho thế hệ mới

Màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19h00 ngày 10/11 trên sân vận động Pleiku là trận đấu tâm điểm trong ngày khai mạc Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Giải đấu quy tụ 4 đội bóng chất lượng (U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore) được xem là "phép thử" quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, rèn giũa bản lĩnh cho các cầu thủ trẻ nhằm hướng tới những mục tiêu xa hơn như SEA Games 34, Giải U23 Đông Nam Á 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

U23 Việt Nam trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với U23 Thái Lan.

Trận đấu giữa 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á luôn có sức hút riêng, ngay cả khi chỉ mang tính chất giao hữu. U23 Việt Nam xem đây là bài kiểm tra quan trọng cho quá trình xây dựng lực lượng hướng đến SEA Games 34, Giải U23 Đông Nam Á 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Xét về tương quan lực lượng, đội chủ nhà đang có phần nhỉnh hơn. Danh sách 26 cầu thủ được triệu tập có sự kết hợp giữa những gương mặt từng tham dự Asiad 2026, các cầu thủ đang thi đấu tại V-League, giải hạng Nhất và những Minh Hoàng, Khoa Ngô, Quang Kiệt từng lên đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam có một trục dọc ổn định, lấy Cao Văn Bình làm điểm tựa trong khung thành, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Anh Tiệp là các trung vệ đang thi đấu V-League, hàng tiền vệ có Đức Phú, Văn Thuận. Trên hàng công, Minh Hoàng, Gia Bảo, Minh Tâm, Khoa Ngô có thể là nhân tố đáng chú ý.

Tuy nhiên, chất lượng cá nhân chưa chắc bảo đảm một tập thể vận hành hiệu quả. Không ít cầu thủ dù đã có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp nhưng lần đầu kết hợp trong màu áo U23. Sự ăn ý, khả năng tuân thủ ý đồ chiến thuật và tinh thần phối hợp sẽ cần thời gian kiểm chứng.

Đặc biệt, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh gần như không có nhiều thời gian chuẩn bị cho U23 Việt Nam. Do vòng 7 V-League và giải hạng Nhất vừa kết thúc, nhiều cầu thủ chỉ có thể hội quân muộn. Ban huấn luyện phải chia lực lượng thành các nhóm tập phục hồi và tập chiến thuật, trong khi một số thành viên chỉ có mặt tại Pleiku vào ngày 9/11.

Về phía U23 Thái Lan, huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng chỉ đến Pleiku một ngày trước trận đấu. 23 cầu thủ lần này chủ yếu chỉ 20, 21 tuổi. Đội hình có nhiều gương mặt mới, nhưng đa số đã có kinh nghiệm tại Asiad 2026. Đặc biệt, Paripan từng lập cú đúp giúp U23 Thái Lan ngược dòng thắng Kyrgyzstan 3-2.

Có thể thấy, mục tiêu của U23 Thái Lan tại Pleiku thiên về thử nghiệm, tích lũy kinh nghiệm và đánh giá lớp cầu thủ kế cận hơn là đặt nặng thành tích. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thawatchai, U23 Thái Lan vẫn có thể tạo ra những khó khăn nhờ nền tảng kỹ thuật và khả năng phối hợp khá tốt.

Một yếu tố khác cần nhìn nhận là sự cạnh tranh giữa 2 nền bóng đá không thể chỉ được đánh giá bằng kết quả ở cấp độ đội tuyển quốc gia. U23 Thái Lan từng thắng Việt Nam 1-0 tại CFA Team China 2026 hồi tháng 3. Vì thế, dù bóng đá Việt Nam có những kết quả tích cực trước người Thái trong thời gian gần đây, U23 Việt Nam không thể chủ quan.

Được chơi trên sân Pleiku, trước sự cổ vũ của khán giả nhà, U23 Việt Nam có nhiều lợi thế để hướng đến một khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là thắng hay thua mà còn là cách các cầu thủ thể hiện năng lực, khả năng thích nghi và khát vọng cống hiến. Bản thân huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng cần chứng tỏ khả năng cầm quân ở một giải đấu mà chủ nhà được đánh giá có lợi thế vô địch.