U23 Việt Nam đấu với Hàn Quốc: Đừng tự tạo thêm áp lực cho mình

Hàn Quốc mạnh, nhưng U23 Việt Nam không bước vào trận đấu với tâm thế đầu hàng

U23 Hàn Quốc đã tạo dấu ấn mạnh tại vòng bảng khi toàn thắng, trong khi U23 Việt Nam giành 4 điểm để đứng nhì bảng và giành quyền vào tứ kết. Sự chênh lệch về màn trình diễn ở vòng bảng khiến cán cân trước giờ bóng lăn nghiêng về đội bóng xứ kim chi.

Nhưng một trận tứ kết không phải cuộc so sánh thành tích vòng bảng. Đây là 90 phút mà một sai lầm có thể chấm dứt hành trình, trong khi một khoảnh khắc xuất thần có thể đưa một đội bóng vào bán kết. Đó chính là cơ hội của U23 Việt Nam.

Điều quan trọng nhất với các học trò HLV Đinh Hồng Vinh lúc này là không được tự tạo thêm áp lực cho mình. Thông điệp của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn về việc toàn đội cần thi đấu thoải mái, tự tin, chủ động và kỷ luật vì thế đặc biệt đúng thời điểm.

HLV Đinh Hồng Vinh của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 20 (Ảnh: VFF)

90 phút chống lại sức ép từ Hàn Quốc

Thách thức lớn nhất đối với U23 Việt Nam có lẽ không nằm ở một cá nhân cụ thể của Hàn Quốc, mà ở khả năng tổ chức và duy trì sức ép của đối thủ.

Đội bóng Đông Á có thể chơi với tốc độ cao, liên tục luân chuyển bóng và kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Khi tìm thấy khoảng trống, họ đủ khả năng tăng tốc rất nhanh. Đây là điều U23 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác.

Nếu hàng tiền vệ bị kéo quá sâu, khoảng cách với hàng công sẽ ngày càng lớn. Khi đó, Việt Nam không chỉ mất khả năng phản công mà còn phải đối mặt với những đợt tấn công liên tục trước vòng cấm. Một thế trận như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Vì thế, U23 Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế tối đa những khoảng trống ở trung lộ và đặc biệt tránh những pha mất bóng đơn giản ở khu vực giữa sân.

Đội bóng không thể chống Hàn Quốc bằng cách chạy theo đối thủ trong suốt 90 phút. Cách tốt hơn là khiến Hàn Quốc phải chơi theo nhịp độ mà Việt Nam mong muốn. Đó mới là bài toán chiến thuật quan trọng nhất.

Đừng vội vàng: Cơ hội có thể đến sau giờ nghỉ

Một trận đấu với đối thủ mạnh đôi khi không được quyết định bởi việc đội nào tấn công nhiều hơn, mà bởi đội nào kiên nhẫn hơn.

U23 Việt Nam cần đặc biệt chú trọng 20 phút đầu tiên. Đây có thể là khoảng thời gian Hàn Quốc chủ động tăng tốc nhằm tìm bàn thắng sớm. Nếu Việt Nam chống đỡ thành công, tâm lý trận đấu sẽ bắt đầu thay đổi.

Hàn Quốc càng không ghi bàn, áp lực càng có thể trở lại với họ. Khi ấy, U23 Việt Nam sẽ có nhiều không gian hơn để triển khai những pha phản công. Đây cũng là lúc những cầu thủ có tốc độ và khả năng xử lý bóng ở tuyến trên phải phát huy vai trò.

Việt Nam không cần có quá nhiều cơ hội. Trong một trận đấu như thế này, một cơ hội rõ ràng có thể quý hơn cả một hiệp đấu kiểm soát bóng. Điều quan trọng là khi cơ hội xuất hiện, các cầu thủ phải đủ lạnh lùng để tận dụng.

Nếu giữ được tỷ số cân bằng sau hiệp một, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đưa Hàn Quốc vào một trận đấu khó chịu hơn dự kiến.

Thắng U23 Hàn Quốc sau loạt luân lưu nghẹt thở, U23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Ký ức đánh bại Hàn Quốc là vốn quý

U23 Việt Nam không bước vào cuộc đối đầu này với một đối thủ hoàn toàn xa lạ. Khoảng cách về tâm lý phần nào được thu hẹp bởi chính những gì bóng đá Việt Nam từng làm được trước Hàn Quốc. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, hai đội từng hòa 2-2 sau 120 phút trước khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trong loạt luân lưu.

Kết quả ấy không đảm bảo bất cứ điều gì cho trận tứ kết ASIAD. Hàn Quốc chắc chắn đã có những phân tích và điều chỉnh. Nhưng với các cầu thủ Việt Nam, ký ức đó có giá trị rất lớn. Họ từng đứng trước một đội bóng Hàn Quốc được đánh giá cao hơn. Họ từng bị dồn vào những thời điểm khó khăn. Và họ từng vượt qua được.

Điều U23 Việt Nam cần mang vào trận đấu ngày 25/9 không phải là sự chủ quan từ chiến thắng trước, mà là niềm tin rằng đối thủ này có thể bị tổn thương.

Niềm tin ấy đặc biệt quan trọng trong những trận đấu mà sự chênh lệch về chất lượng đội hình là điều không thể phủ nhận.

Thủ môn Văn Bình quá xuất sắc trong lần đầu bắt chính tại VCK U23 châu Á 2026 trong trận gặp U23 Hàn Quốc, lần này anh lại gặp họ. (Ảnh: AFC)

Hàn Quốc càng nóng vội, Việt Nam càng phải tỉnh táo

Một trong những kịch bản lý tưởng nhất đối với U23 Việt Nam là trận đấu được duy trì ở trạng thái cân bằng càng lâu càng tốt.

Nếu Hàn Quốc ghi bàn sớm, Việt Nam sẽ phải thay đổi cách chơi và đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Nhưng nếu tỷ số vẫn là 0-0 sau 60 phút, trận đấu có thể xuất hiện một trạng thái hoàn toàn khác.

Hàn Quốc sẽ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục kiểm soát và tăng tốc tìm bàn thắng. Khi đội bóng xứ kim chi đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau sẽ xuất hiện. Đó chính là thời điểm U23 Việt Nam phải chờ đợi.

Một pha chuyển trạng thái nhanh.

Một đường chuyền vượt tuyến chính xác.

Một tình huống cố định.

Hoặc đơn giản là một sai lầm của đối thủ.

Trong bóng đá knock-out, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc như vậy để thay đổi tất cả.

Không cần thắng trên giấy, chỉ cần đứng vững trên sân

U23 Việt Nam có thể bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn. Điều đó không cần phải né tránh. Nhưng khoảng cách trên giấy không phải khoảng cách cố định trong 90 phút.

Muốn tạo bất ngờ trước Hàn Quốc, U23 Việt Nam phải hội tụ đủ ba yếu tố: phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái nhanh và tâm lý không sợ hãi. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ phải tránh tâm lý “chơi với đội mạnh” rồi tự thu mình. Tôn trọng Hàn Quốc là cần thiết. Sợ Hàn Quốc là điều không được phép. Bởi nếu bước vào sân với suy nghĩ chỉ tìm cách sống sót, U23 Việt Nam rất dễ bị cuốn vào thế trận của đối thủ. Ngược lại, nếu giữ được sự chủ động trong từng thời điểm, đội bóng có thể buộc Hàn Quốc phải giải một bài toán khó.

U23 Việt Nam không có nghĩa vụ phải chứng minh rằng mình vượt trội Hàn Quốc. Nhưng đội bóng có trách nhiệm với chính mình: phải chơi với tất cả những gì tốt nhất, không đánh mất sự tỉnh táo và không bỏ cuộc trước bất kỳ hoàn cảnh nào.

17h30 ngày 25/9, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mà chỉ một kết quả mới đưa đội tiến tiếp. Hàn Quốc có thể mạnh hơn, nhưng nếu Việt Nam giữ được sự lì lợm đến phút cuối, tứ kết ASIAD vẫn còn chỗ cho bất ngờ.

Không cần sợ Hàn Quốc. Không cần nghĩ về khoảng cách. 90 phút phía trước mới là câu trả lời.