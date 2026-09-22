U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan (12h00, ngày 22/9): Thử thách bản lĩnh
Bất bại, 4 điểm sau 2 trận đầu tiên tại ASIAD 2026, trên lý thuyết U23 Việt Nam đang ở vị trí tốt nhất có thể trước lượt cuối gặp Uzbekistan. Nhưng điều đó chưa nói lên được các thách thức mà huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh phải đối mặt ở thời điểm hiện nay.
Vượt khó thành công, nhưng…
Cần phải khách quan rằng U23 Việt Nam bước vào chiến dịch ASIAD 2026 với quỹ thời gian chuẩn bị cực kỳ hạn hẹp. Dù vậy, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, các cầu thủ trẻ vẫn thể hiện được tinh thần thi đấu kiên cường và tính chủ động trong cách tiếp cận trận đấu.
U23 Việt Nam duy trì thời lượng kiểm soát bóng áp đảo (63% trước Kuwait và 68% trước Philippines) cùng nền tảng thể lực dẻo dai. Bản lĩnh không buông xuôi cùng khả năng điều chỉnh nhân sự nhạy bén của ban huấn luyện là những điểm sáng không thể phủ nhận.
Nhưng sự phung phí cơ hội đã đến mức báo động. Thống kê chỉ ra rằng qua hai trận đấu, U23 Việt Nam đã tung ra tới 31 cú dứt điểm nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 3 bàn thắng. Tỷ lệ chuyển đổi phải nói là "thảm họa", đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta được toàn quyền chơi bóng. Và cũng cần nhớ rằng, những bàn thắng đó chỉ đến sau phút 70, khi đã thay người và thay đổi cách tiếp cận cầu môn. Một mặt nó cho thấy sự linh hoạt, nhưng mặt khác, là sự bế tắc.
Vấn đề nằm ở chỗ những trận đấu dễ chơi đã kết thúc. Là việc sẽ chẳng có nhiều thời gian để U23 Việt Nam "thử đến khi thành công". Chúng ta tốn quá nhiều thời gian để tìm một bàn thắng, vậy khi chỉ có ít thời gian hơn, thậm chí còn không có cả không gian chơi bóng, thì ghi bàn bằng cách nào?
Bởi trước mắt U23 Việt Nam là "ngọn núi" Uzbekistan và sau đó (nếu vào tứ kết) là những đối thủ có đẳng cấp cao hơn nhiều so với Kuwait hay Philippines. Sẽ không có chỗ cho sự phung phí, bởi lẽ U23 Việt Nam khó lòng kiểm soát bóng và chơi tấn công được nhiều. Thay vào đó, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh phải "chắt chiu" từng cơ hội, thậm chí là ở mức tối thiểu.
Bài toán chơi không bóng
Đáng lo ngại hơn, ở 2 trận đấu lấn lướt đối thủ toàn diện, hàng phòng ngự vẫn để lộ những khoảnh khắc mất tập trung nguy hiểm. Dù U23 Philippines chỉ tung ra 3 cú sút cả trận, khung thành của Cao Văn Bình đã không ít lần chao đảo. Nếu cú dứt điểm ở phút 48 của Reyes không bị Văn Bình cản phá xuất sắc, hay pha đệm bóng cận thành ở phút 85 của Rublico đi chính xác hơn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đã phải trả giá.
Nói cách khác, chỉ cần đối phương đẩy nhịp chơi lên, tăng tốc độ chuyền bóng thì ngay lập tức tuyến sau của U23 Việt Nam sẽ mất kiểm soát không gian. Một trong những nguyên nhân đó là ở U23 Việt Nam hiện nay không có mẫu tiền vệ điều hướng lối chơi như Hoàng Đức và một thủ lĩnh hàng phòng ngự.
Điều đó dẫn đến khâu chuyển trạng thái của U23 Việt Nam không sắc sảo, mất khá nhiều thời gian để chuyển đổi lối chơi hay các bài chiến thuật trong bối cảnh diễn biến trận đấu không như ý ban đầu.
Có một chút may mắn cho U23 Việt Nam đó là đối thủ của chúng ta có thể sẽ chơi không đúng sức trong trận cuối cùng sau khi có vé vào tứ kết và cần xoay tua đội hình. Điều này sẽ giúp cho các học trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thích ứng dần với trạng thái chơi bóng mới, từ chỗ luôn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng thành việc phải giỏi hơn khi chơi không có bóng. Một bài kiểm tra quý giá trong trường hợp sẽ đi tiếp vào tứ kết.
Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh phải giải cùng lúc 2 bài toán: Đầu tiên là thêm người ở hàng phòng ngự để bít kín các khoảng trống giữa hành lang biên và các trung vệ. Kế đến, là khả năng chống các tình huống cố định và bóng hai khi khoảng cách đội hình của Việt Nam thường xuyên bị dãn rộng do lối chơi tấn công lệch biên. Đối đầu với hàng công đã ghi tới 7 bàn sau 2 trận của Uzbekistan, bất kỳ sự lơ đễnh nào trong khâu bọc lót hay chống bóng bổng cũng sẽ phải trả giá cực đắt.
Bài toán thứ hai, vẫn là chuyện dứt điểm. U23 Việt Nam sẽ chọn (hoặc phải) đá phản công nhanh từ giờ trở đi. Lối chơi trực diện, đơn giản ở hiệp hai trận đấu với U23 Philippines sẽ là phương án hợp lý nhất.
Trận đấu với Uzbekistan chính là thước đo chính xác nhất cho năng lực thực sự và bản lĩnh của U23 Việt Nam. Nhẫn nại chịu đựng sức ép, khắc phục điểm yếu và chắt chiu cơ hội sẽ là chìa khóa giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tự tin vượt qua cạm bẫy để bước vào tứ kết.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/u23-viet-nam-dau-u23-uzbekistan-12h00-ngay-22-9-thu-thach-ban-linh-postid454805.bbg