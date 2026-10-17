U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan, U23 Qatar tại Gia Lai VTV Cup 2026

Đây là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tổ chức. Bên cạnh U23 Việt Nam, giải có sự góp mặt của 3 đội tuyển khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Bốn đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong lần so tài gần đây nhất tại CFA Team China 2026. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan trong trận khai mạc lúc 19 giờ ngày 10-11. Sau đó, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12-11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14-11.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 8-11 để chuẩn bị tham dự giải. Với sự góp mặt của các đội tuyển U23 chất lượng đến từ Đông Nam Á và châu Á, giải đấu là cơ hội để U23 Việt Nam thi đấu cọ xát, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2028.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 nhận 100.000 USD cùng cúp và huy chương vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhận thưởng 2.000 USD; các danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Tổ trọng tài xuất sắc nhất nhận 1.000 USD/giải thưởng.

Lịch thi đấu Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF