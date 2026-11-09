U23 Việt Nam đặt 2 mục tiêu trước trận đấu với Thái Lan

U23 Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất

Tại buổi họp báo trước giải giao hữu quốc tế U23 VTV Gia Lai 2026, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đội nhà tham dự giải với quyết tâm cao nhất, dù thời gian tập trung và chuẩn bị tương đối ngắn.

Theo thuyền trưởng U23 Việt Nam, đội triệu tập 26 cầu thủ đang thi đấu tại các CLB trong nước, kết hợp những gương mặt vừa tham dự ASIAD 20 cùng một số nhân tố từng góp mặt ở các đợt tập trung trước đó.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng một thế hệ U23 Việt Nam mới. Giải đấu lần này là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho những nhiệm vụ trong năm 2027 và xa hơn là đóng góp lực lượng cho đội tuyển quốc gia", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam tham dự giải đấu với nhiều mục tiêu khác nhau. Ảnh: Hữu Hà

HLV Đinh Hồng Vinh cũng cho biết mục tiêu quan trọng là xây dựng lực lượng hướng tới các giải đấu cấp châu lục và xa hơn là Olympic. Dù quỹ thời gian không nhiều, BHL vẫn kỳ vọng các cầu thủ nhanh chóng thích nghi, tạo được sự gắn kết trong lối chơi.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam phải bổ sung hai cầu thủ vào phút chót do một số trường hợp chấn thương. Trong đó, một cầu thủ gặp chấn thương nặng ở trận đấu giữa Hưng Yên và Quy Nhơn, trong khi một trường hợp khác chưa kịp bình phục.

Cụ thể, Cao Hoàng Minh (HAGL) và Nguyễn Đức Phú (CA TP.HCM) được triệu tập bổ sung. Hai gương mặt này thay thế Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (Hưng Yên) do không kịp bình phục chấn thương.

Trong khi đó Cao Văn Bình cho biết toàn đội mới tập trung được vài ngày nhưng quyết tâm tận dụng các buổi tập cuối cùng để hoàn thiện sự phối hợp.

"Chúng tôi phải thể hiện tinh thần đoàn kết, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai và cố gắng giành 3 điểm trước U23 Thái Lan"

Các đối thủ đặt mục tiêu tích lũy kinh nghiệm

Ở phía U23 Thái Lan, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cho biết giải đấu tại Việt Nam là bước khởi đầu trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Đội hình lần này kết hợp nhiều cầu thủ mới với những gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

"Điều chúng tôi quan tâm là khả năng kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những người có kinh nghiệm. Trận mở màn gặp đội chủ nhà rất đặc biệt, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình", HLV Thawatchai nhấn mạnh.

Các HLV của Thái Lan, Singapore và Qatar lấy giải đấu để tích luỹ kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Hữu Hà

Trong khi đó, HLV Jose Angel Ziganda Lacunza (Qatar) xem giải đấu là dịp đánh giá lực lượng sau quãng thời gian không có nhiều cơ hội tập trung và thi đấu cùng nhau.

Ông Jose Angel cho biết BHL muốn tận dụng những trận đấu với các đối thủ khác nhau để xác định điểm mạnh, hạn chế của đội bóng, qua đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho những nhiệm vụ sắp tới.

Tương tự, đại diện cho U23 Singapore là HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim cũng đặt trọng tâm vào việc phát triển cầu thủ trẻ. Đồng thời cũng đánh giá đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh là đối thủ chất lượng, có thể giúp các học trò kiểm chứng năng lực và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Với sự góp mặt của U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore, giải giao hữu quốc tế U23 VTV Gia Lai 2026 hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài đáng chú ý, đồng thời là cơ hội để các đội thử nghiệm nhân sự, hoàn thiện lối chơi trước các giải đấu lớn sau này.