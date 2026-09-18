U23 Việt Nam đánh bại U23 Philippines 2-0, rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026

Bước vào trận đấu với quyết tâm giải tỏa áp lực sau trận hòa 1-1 đáng tiếc trước U23 Kuwait ở ngày ra quân, U23 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu.

Trong 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát bóng tới 72% và liên tục tổ chức các pha hãm thành từ hai hành lang cánh. Dù vậy, trước khối phòng ngự co cụm số đông của U23 Philippines, những cơ hội nguy hiểm của Quốc Việt hay Ngọc Mỹ đều chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

U23 Việt Nam thắng ấn tượng U23 Philippines với tỷ số 2-0. Ảnh: VFF

Ngay đầu hiệp hai, U23 Philippines bất ngờ tăng tốc và suýt có bàn mở tỷ số ở phút 48 sau cú sút xa nguy hiểm của đội trưởng Sandro Reyes, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã phản xạ xuất thần cản phá.

Nhận thấy sự bế tắc trong khâu tiếp cận khung thành, HLV Đinh Hồng Vinh đã đưa ra điều chỉnh chiến thuật quan trọng trong hiệp 2, đồng thời lần lượt tung vào sân hai ngôi sao trẻ Nguyễn Lê Phát và Lê Văn Thuận.

Sự điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng ở phút 74. Trung vệ Nguyễn Đức Anh phất bóng dài cực kỳ chuẩn xác từ phần sân nhà, tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Nhàn bứt tốc mạnh mẽ qua hàng thủ đối phương, trước khi tung cú tâng bóng tinh tế qua đầu thủ môn Nicholas Guimaraes, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Giải tỏa được áp lực tâm lý, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Đến phút 87, sau pha dứt điểm dội xà ngang, tiền đạo Nguyễn Lê Phát đã lập tức ập vào đánh đầu bồi ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng trẻ của chúng ta.

Với chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines, U23 Việt Nam đạt 4 điểm sau 2 trận (hiệu số +2) và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C. Ngược lại, U23 Philippines nhận thất bại thứ hai liên tiếp và chính thức hết cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Theo thể thức ASIAD 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào thẳng tứ kết. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 22/9, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định với U23 Uzbekistan để phân định vị trí chung cuộc tại bảng C.

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình – Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Nguyên Hoàng – Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường (Nguyễn Quang Vinh 76'), Nguyễn Phi Hoàng (Lê Đình Long Vũ 46') – Nguyễn Thanh Nhàn (Nguyễn Lê Phát 76'), Nguyễn Quốc Việt (Lê Văn Thuận 60'), Ngọc Mỹ.

U23 Philippines: Nicholas Guimaraes – Gabriel Guimaraes (Kamil Amirul 74'), Martin Merino, Jaime Rosquillo (Christian Rontini 74'), Santiago Rublico – Ethan Smith (Jared Pena 63'), Michael Baldisimo, John Lucero (Dov Carino 83'), Scott Woods – Sandro Reyes, Andres Aldeguer (Aidan Astilla 83').

BXH C - Môn bóng đá nam ASIAD 2026