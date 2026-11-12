U23 Việt Nam đánh bại Singapore, tiến gần chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Gia Lai VTV Cup 2026, qua đó tiến gần hơn đến chức vô địch. Ảnh: Hữu Phạm

Sau màn ra quân ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm khi đối đầu U23 Singapore. Được thi đấu trên sân nhà, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát bóng, chủ động triển khai tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Ngay phút thứ 8, từ đường chuyền của Đức Phú, Quang Duyệt tung cú sút căng từ tuyến hai nhưng không thể đánh bại thủ môn Yazid. Ít phút sau, Williams Minh Hoàng có cơ hội dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm, đáng tiếc bóng lại dội xà ngang khung thành đội khách.

Liên tiếp tạo ra những cơ hội rõ rệt, U23 Việt Nam cho thấy sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, U23 Singapore cũng thể hiện khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình hợp lý và thi đấu quyết liệt nhằm hạn chế khoảng trống trước khung thành.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, bóng chủ yếu lăn bên phần sân đội khách. Dù kiểm soát thế trận và có nhiều pha phối hợp tấn công, U23 Việt Nam vẫn thiếu một chút chính xác ở những tình huống xử lý cuối cùng. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện những điều chỉnh về nhân sự để tăng cường khả năng tấn công. U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép, đồng thời tìm cách khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối phương.

Phút 61, Ngô Đăng Khoa có pha đột phá vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, một lần nữa khung gỗ lại từ chối bàn thắng của đội chủ nhà khi bóng tìm đến cột dọc.

Những nỗ lực không ngừng của U23 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 70. Bảo Long ghi bàn thắng quan trọng, phá vỡ thế bế tắc và đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Có được lợi thế, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung, tổ chức phòng ngự chắc chắn và chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Phút 83, đội chủ nhà thêm một lần đưa bóng vào lưới U23 Singapore nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi xảy ra trước đó.

Trong những phút cuối, U23 Singapore nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U23 Việt Nam vẫn giữ được sự chắc chắn, bảo toàn tỉ số 1-0 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Với kết quả này, U23 Việt Nam giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Gia Lai VTV Cup 2026. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, sau khi lần lượt vượt qua U23 Thái Lan và U23 Singapore.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Qatar đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 2-1, qua đó có được 4 điểm và tiếp tục bám đuổi đội chủ nhà trong cuộc đua vô địch.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar ở lượt trận cuối cùng vào lúc 19h ngày 14.11 trên sân vận động Pleiku. Với lợi thế hơn đối thủ 2 điểm, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một kết quả hòa để giành chức vô địch.

Cuộc đối đầu với U23 Qatar không chỉ mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu mà còn là bài kiểm tra quan trọng đối với U23 Việt Nam trong quá trình hoàn thiện lực lượng, nâng cao khả năng phối hợp và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới những mục tiêu trong thời gian tới.