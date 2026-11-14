U23 Việt Nam đăng quang Giải bóng đá quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

Lễ bế mạc và trao giải diễn ra trong không khí sôi động, khép lại ngày hội bóng đá trẻ quốc tế bằng màn pháo hoa rực rỡ trên sân Pleiku.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cho Minh Tâm. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải đấu.

Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu cá nhân cho những cầu thủ có màn trình diễn nổi bật. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới; thủ môn Cao Văn Bình được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp nổi bật của các cầu thủ U23 Việt Nam trong hành trình giành chức vô địch.

Ở nội dung đồng đội, U23 Thái Lan giành hạng Ba với phần thưởng 20.000 USD; U23 Qatar đoạt giải Nhì, nhận 40.000 USD. Đội chủ nhà U23 Việt Nam xuất sắc giành Cúp vô địch cùng phần thưởng 100.000 USD.

Trước đó, trong trận đấu cuối cùng mang tính chất quyết định ngôi vô địch, U23 Việt Nam đã hòa U23 Qatar với tỷ số 1-1. Dù gặp nhiều sức ép trước đối thủ có nền tảng thể lực và khả năng kiểm soát bóng tốt, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn thi đấu kiên cường. Sau khi bị dẫn bàn ở phút 20, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và có bàn gỡ hòa do công của Minh Tâm ngay đầu hiệp 2. Kết quả này giúp U23 Việt Nam bảo toàn ngôi đầu bảng, đăng quang thuyết phục trên sân nhà Pleiku.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn trao cúp vô địch cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Điểm nhấn của lễ bế mạc là màn trao Cúp vô địch cho U23 Việt Nam trong tiếng reo hò của đông đảo khán giả. Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút đã tạo nên không khí lễ hội sôi động, khép lại giải đấu với nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 không chỉ là dịp để các đội bóng trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai, thúc đẩy phong trào thể thao và tạo điểm nhấn cho các hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương.