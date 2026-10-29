U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan: Lực lượng mạnh nhất quyết giữ ngôi đầu

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại sân Pleiku (Gia Lai), quy tụ 4 đội bóng gồm: U23 Thái Lan, U23 Qatar, U23 Singapore và chủ nhà U23 Việt Nam. Giải đấu hứa hẹn rất chất lượng, trong đó trận ra quân U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Một chiến thắng ở cuộc so tài này không chỉ giúp U23 Việt Nam rộng cửa đăng quang tại giải đấu trên sân nhà, mà còn tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu khu vực trước đại kình địch Thái Lan. Cần nhớ rằng, U23 Việt Nam đã thống trị cả ba kỳ U23 Đông Nam Á liên tiếp vừa qua, bên cạnh những tấm Huy chương Vàng SEA Games danh giá.

U23 Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất đấu Thái Lan. Ảnh: VFF

Hiện tại, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự đang đi tuyển quân ở V-League trước khi chốt danh sách U23 Việt Nam trong tuần tới. Mục tiêu của U23 Việt Nam là vô địch tại giải đấu diễn ra trên sân Pleiku, vì thế HLV Kim Sang Sik sẽ triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Nơi khung gỗ, thủ thành Cao Văn Bình đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng khi góp công lớn đưa SLNA vươn lên chiếm đỉnh bảng xếp hạng sau 5 vòng. Nhờ sự chỉ huy chắc chắn của Văn Bình, hàng thủ đội bóng xứ Nghệ mới chỉ chịu 4 bàn thua.

HLV Kim Sang Sik có trong tay lứa cầu thủ U23 nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ảnh: S.N

Phía trên, các hậu vệ của U23 Việt Nam là Nguyên Hoàng, Lý Đức, Quang Kiệt, Đức Anh... đều có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Ở hàng tiền vệ, HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội cho Quang Vinh - gương mặt đang thi đấu nổi bật tại V-League. Cầu thủ SLNA ghi 3 bàn thắng dù chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh cũng làm tốt vai trò thu hồi bóng, tranh chấp và kiểm soát tuyến giữa hiệu quả.

Tuyến giữa của U23 Việt Nam còn sở hữu nhiều cái tên chất lượng như Văn Thuận, Công Phương, Xuân Bắc, Minh Phúc, Quốc Cường, Phi Hoàng... Trong khi đó, hàng công hội tụ những chân sút đã quá quen thuộc gồm Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt và Ngọc Mỹ.

Với việc có nhiều kinh nghiệm khoác áo U23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ có thể nhanh chóng thích nghi, vận hành lối chơi trong đợt tập trung sắp tới. HLV Kim Sang Sik ngay cả khi không trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam (bận cầm quân tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11), vẫn có thể yên tâm với đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam.

Màn đọ sức ở trận ra quân với Thái Lan sẽ là thuốc thử liều cao dành cho U23 Việt Nam, trước khi hai cuộc đối đầu tiếp theo gặp Singapore và Qatar giúp Ban huấn luyện tích lũy thêm nguồn dữ liệu nhằm đánh giá chính xác sức mạnh cũng như chiều sâu đội hình. U23 Việt Nam không chỉ nhắm tới chức vô địch ở giải đấu này, mà còn coi đây là bước chạy đà quan trọng hướng đến giải U23 Đông Nam Á 2027, vòng loại U23 châu Á 2028 và SEA Games 34...

Lịch thi đấu giải giao hữu quốc tế U23 2026. Ảnh: VFF