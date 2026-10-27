U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan, tranh chức vô địch trị giá 100.000 USD

Lễ công bố hợp tác tổ chức Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế – Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra vào sáng 27.10

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL Gia Lai và CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức. Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng, với tổng cộng sáu trận đấu.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai nhấn mạnh, giải đấu không chỉ tạo điều kiện để các đội tuyển cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch địa phương.

Ông kỳ vọng mỗi cổ động viên, du khách đến theo dõi giải sẽ trở thành một sứ giả, góp phần giới thiệu những nét đẹp truyền thống của Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đại diện đơn vị đồng tổ chức, ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB HAGL cho biết, quá trình chuẩn bị giải đấu đã được triển khai trong sáu tháng qua. Thông qua sự phối hợp với LĐBĐ Việt Nam, ban tổ chức đã mời được ba đội tuyển Thái Lan, Qatar và Singapore tham dự.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ngay trận khai mạc sẽ là điểm nhấn đáng chờ đợi, bởi hai đội vốn có sự cạnh tranh quyết liệt và luôn thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ khu vực.

Ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai phát biểu tại buổi lễ

Đặc biệt, ông Nguyễn Tấn Anh chuyển lời mời của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tới các cơ quan báo chí, truyền thông và đông đảo khán giả đến Gia Lai theo dõi giải đấu. Đây cũng là dịp du khách trải nghiệm thời tiết dễ chịu, mùa hoa dã quỳ và không gian văn hóa cồng chiêng đặc sắc của địa phương.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10.11, tiếp đó đối đầu U23 Singapore lúc 19h ngày 12.11 và khép lại giải bằng trận gặp U23 Qatar lúc 19h ngày 14.11.

Cuộc tái ngộ Thái Lan đặc biệt đáng chú ý khi U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ 3-2 trong trận chung kết SEA Games 33 tại sân Rajamangala vào tháng 12.2025. Tuy nhiên, với lối chơi kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn là thử thách đáng kể.

Trong khi đó, U23 Qatar mang đến cơ hội đối đầu với một đại diện Tây Á giàu thể lực và kỹ thuật, còn U23 Singapore hứa hẹn tạo ra những bài kiểm tra khác biệt về chiến thuật.

Giải đấu cũng đánh dấu bước chuyển giao lực lượng của U23 Việt Nam. Sau những thành công của thế hệ cầu thủ sinh năm 2003–2004 với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026, đội tuyển đang hướng tới xây dựng lớp kế cận.

Đại diện các đơn vị tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Trong đội hình từng giành hạng ba châu Á, chỉ còn năm cầu thủ thuộc diện có thể tiếp tục góp mặt ở lứa U23 tiếp theo, gồm hai thủ môn Văn Bình, Đình Hải; các tiền vệ Công Phương, Văn Thuận và tiền đạo Lê Phát.

Dự kiến tập trung trở lại từ ngày 8.11, U23 Việt Nam sẽ tận dụng ba trận đấu quốc tế tại Gia Lai để đánh giá nhân sự, hoàn thiện lối chơi, hướng tới SEA Games 34 và U23 châu Á 2028, giải đấu gắn với cuộc đua giành vé dự Olympic Los Angeles.

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, giải còn có cơ cấu thưởng đáng chú ý. Đội vô địch nhận 100.000 USD, á quân 40.000 USD và đội hạng ba 20.000 USD. Các danh hiệu cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất (2.000 USD), vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài xuất sắc (mỗi giải 1.000 USD).

Với những đối thủ giàu tính cạnh tranh cùng sự quan tâm của người hâm mộ, Gia Lai VTV Cup 2026 được kỳ vọng trở thành bước chuẩn bị thiết thực cho thế hệ U23 Việt Nam mới, đồng thời mang đến một ngày hội bóng đá sôi động tại phố núi Pleiku.