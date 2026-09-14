U23 Việt Nam công bố đội trưởng, quyết tiến sâu tại ASIAD 20

Ngày 14-9, chia sẻ tại họp báo trước vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 20, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, ông Đinh Hồng Vinh bày tỏ: “Chúng tôi rất ấn tượng với công tác tổ chức chu đáo của Ban tổ chức, từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho đến sân bãi tập luyện”.

Ban cán sự U23 Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: VFF

“Thực tế, điều kiện thời tiết tại Nagoya khá tương đồng với thời tiết hiện tại ở Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là trở ngại lớn đối với việc thích nghi của toàn đội”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết thêm.

Chia sẻ về mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASIAD 20, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định: “Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn tại giải”.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận ra quân, sáng 14-9, Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam đã có buổi họp chuyên môn, xem băng hình và phân tích các đối thủ tại bảng C, chuẩn bị những phương án chiến thuật trước khi bước vào tranh tài.

Cũng tại buổi họp, U23 Việt Nam đã tiến hành bầu Ban cán sự. Hậu vệ Phạm Lý Đức được tín nhiệm giữ vai trò đội trưởng, trong khi Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn đảm nhiệm vị trí đội phó.

Chiều 14-9, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân, đồng thời tham quan sân Nagoya City Minato - địa điểm tổ chức các trận đấu tại bảng C.

Tại bảng C, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait ngày 15-9, sau đó lần lượt đối đầu U23 Philippines ngày 18-9 và U23 Uzbekistan ngày 22-9.