U23 Việt Nam có quân bài gì để sẵn sàng 'nghênh chiến' Thái Lan?

Đội tuyển U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Trước thềm trận ra quân ở giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, đội tuyển U23 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự do ảnh hưởng của chấn thương.

Theo đó, hai cầu thủ Cao Hoàng Minh (Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Đức Phú (Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh) được triệu tập bổ sung, thay thế Trần Thành Trung (Câu lạc bộ Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (Câu lạc bộ Hưng Yên).

Trần Thành Trung gặp chấn thương khi còn ở câu lạc bộ. Sau khi hội quân và được kiểm tra y tế, cầu thủ này được đánh giá không đủ khả năng thi đấu tại giải. Trong khi đó, Trọng Tuấn mới gặp chấn thương đầu gối ở trận đấu gần nhất tại Giải hạng Nhất Quốc gia.

Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V-League. Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, có sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Phú trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá PVF, từng khoác áo các đội tuyển trẻ U20, U21, U22 và U23 Việt Nam. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, Đức Phú còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

Hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Pleiku nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho Gia Lai VTV Cup 2026. Ban huấn luyện tập trung ổn định lực lượng, duy trì nền tảng thể lực và rà soát các phương án chuyên môn trước khi bước vào thi đấu.

Với sự điều chỉnh nhân sự kịp thời, đội tuyển hướng tới trạng thái sẵn sàng tốt nhất cho trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào lúc 19 giờ tối 10/11 trên sân vận động Pleiku.

Về phía các đội khách mời, U23 Qatar đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng chiều 8/11 nhằm chuẩn bị cho trận đấu mở màn tại giải.

Trong khi đó, U23 Singapore đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng cùng ngày, trước khi tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không đến Gia Lai. Đội đã có mặt tại Pleiku và được Ban Tổ chức đón tiếp chu đáo.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ là đội khách quốc tế cuối cùng có mặt tại Pleiku, dự kiến vào chiều 9/11.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại Sân vận động Pleiku. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Giải đấu là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới./.