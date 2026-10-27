U23 Việt Nam có cơ hội nhận khoản thưởng 2,6 tỷ đồng

Ngày 27/10, Lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14/11/2026 tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt nhằm xác định thứ hạng chung cuộc. U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Đội vô địch nhận 100 nghìn USD tiền thưởng, đội á quân nhận 40 nghìn USD và đội thứ 3 nhận 20 nghìn USD. Ngoài ra, hạng mục cá nhân còn thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).

U23 Việt Nam dự giải U23 quốc tế tại Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu đối với công tác chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là cơ hội để U23 Việt Nam thi đấu cọ xát với các đối thủ quốc tế, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2028 và Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027.

Giải đấu cũng là dịp để ban huấn luyện rà soát, tuyển chọn nhân sự, hướng tới việc bổ sung những gương mặt phù hợp cho Đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2027.

Đại diện BTC giải và BTC địa phương, ông Nguyễn Tấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành VFF, Giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai, cho biết trong gần 6 tháng chuẩn bị, đơn vị đã phối hợp với VFF mời ba đội tuyển khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar tham dự giải.

Đáng chú ý, U23 Qatar là lứa kế cận của đội tuyển từng hai lần tham dự World Cup, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hấp dẫn của giải đấu.