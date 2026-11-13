U23 Việt Nam chờ ngày vô địch, bóng đá mở ra cơ hội phát triển cho Gia Lai

Phía sau sự háo hức của người hâm mộ là một giá trị lớn hơn câu chuyện đi tìm nhà vô địch. Đó là bóng đá đang trở thành cầu nối để Gia Lai quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch và tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội khép lại giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai - VTV Cup 2026 bằng chức vô địch. Hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Thái Lan và U23 Singapore giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có 6 điểm, nắm lợi thế trước lượt trận cuối. U23 Qatar có 4 điểm và buộc phải thắng nếu muốn vượt lên giành ngôi đầu. Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa để hoàn thành mục tiêu.

Người hâm mộ xem U23 Việt Nam qua quán cà phê.

Cuộc đối đầu ấy vì thế đang tạo ra sự chờ đợi lớn. Theo ghi nhận của Saostar, bầu không khí tại Pleiku những ngày này rất sôi động. Nhu cầu đến sân theo dõi U23 Việt Nam tăng cao, trong khi số lượng vé có giới hạn khiến không phải người hâm mộ nào cũng có cơ hội trực tiếp vào sân Pleiku. Nhiều quán cà phê ở khu vực trước sân vận động chật kín khán giả. Những người không có vé vẫn tìm được một điểm hẹn để cùng theo dõi, cổ vũ và chờ đợi khoảnh khắc đội tuyển đăng quang.

Hình ảnh ấy cho thấy sức hút của bóng đá không dừng lại ở 90 phút thi đấu. Một trận đấu có thể kéo hàng nghìn người ra khỏi nhà, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng và mang đến thêm hoạt động cho các hàng quán, dịch vụ xung quanh. Khi đội tuyển thi đấu, người hâm mộ cùng hướng về một mục tiêu, những người xa lạ có thể ngồi cạnh nhau, cùng hồi hộp, vui buồn và chia sẻ cảm xúc. Bóng đá trở thành điểm kết nối của cộng đồng theo cách rất tự nhiên.

Đó cũng là điều Saostar từng phân tích trong bài viết về Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Khi 12 đội bóng đến từ Việt Nam và nhiều nền bóng đá châu Á hội tụ tại Pleiku, Hàm Rồng, các cầu thủ, phụ huynh và người hâm mộ không chỉ đến để xem bóng đá. Họ còn sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham quan và có cơ hội trải nghiệm văn hóa địa phương. Những khách sạn nhộn nhịp hơn, hình ảnh Gia Lai được nhắc đến nhiều hơn. Một giải đấu thể thao vì thế có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác.

Ở Đông Nam Á, Buriram United của Thái Lan làm ví dụ về cách bóng đá có thể thay đổi diện mạo một địa phương. Từ khi ông Newin Chidchob đầu tư phát triển đội bóng, Buriram dần trở thành điểm đến quen thuộc của người hâm mộ. Sân vận động, các hoạt động bóng đá và hệ sinh thái dịch vụ xung quanh góp phần tạo thêm sức hút cho địa phương. Bóng đá không còn đơn thuần là một môn thể thao, mà trở thành một phần của thương hiệu du lịch và kinh tế.

Ở Việt Nam, câu chuyện Quảng Ngãi tạo tiếng vang trong năm nay sau khi có đội bóng hạng Nhì. Hàng nghìn khán giả đến sân cổ vũ CLB tỉnh nhà, bất chấp thời tiết nắng nóng. Những người con xa quê cũng trở về để theo dõi đội bóng. Sân vận động trở thành nơi người dân tìm thấy niềm tự hào và sự gắn kết với quê hương. Bóng đá nhanh chóng lan toả rộng rãi, tạo cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế. Nếu đi đường dài, có sự đầu tư bài bản và đồng hành của nhiều nguồn lực thì bóng đá có thể trở thành thương hiệu cho tỉnh Quảng Ngãi.

Không khí bóng đá đang lan tỏa khắp Pleiku trước trận quyết định ngôi vô địch giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar. Ảnh: HAGL FC

Với Gia Lai, những giải đấu U14 và U23 quốc tế trong năm 2026 đang mở ra một hướng đi đáng chú ý. Đây là lần đầu địa phương tổ chức những sân chơi quy tụ các đội bóng trẻ đến từ nhiều nền bóng đá châu Á ở quy mô như vậy. Nếu Festival U14 tạo cơ hội giao lưu cho các học viện và cầu thủ nhỏ tuổi, giải U23 tiếp tục đưa Pleiku trở thành điểm hẹn của bóng đá trẻ khu vực. Hai sự kiện ở hai cấp độ khác nhau nhưng cùng góp phần xây dựng hình ảnh Gia Lai như một địa điểm có khả năng tổ chức các hoạt động bóng đá quốc tế.

Người góp công lớn vào hành trình đưa thương hiệu Gia Lai lan tỏa qua bóng đá chính là bầu Đức. Từ đầu những năm 2000, ông đã tạo dấu ấn khi đưa những danh thủ Thái Lan như Kiatisuk, Dusit Chalermsan, Tawan Sripan đến khoác áo HAGL. Sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu bóng đá Thái Lan không chỉ giúp đội bóng phố Núi nhanh chóng tạo tiếng vang, mà còn đưa Pleiku trở thành điểm đến được người hâm mộ cả nước quan tâm. HAGL sau đó giành hai chức vô địch V.League liên tiếp vào các năm 2003 và 2004, góp phần đưa hình ảnh bóng đá Gia Lai lên một vị thế mới.

Dấu ấn của bầu Đức không dừng lại ở việc xây dựng một đội bóng giàu thành tích. Học viện HAGL Arsenal JMG ra đời năm 2007 đã mở ra một chương mới cho bóng đá phố Núi, đưa những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn đến gần hơn với người hâm mộ. Lứa cầu thủ này từng tạo nên sức hút đặc biệt, giúp sân Pleiku nhiều lần trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam. Từ những danh thủ Thái Lan đến thế hệ Công Phượng, bầu Đức đã góp phần biến HAGL thành một thương hiệu có sức lan tỏa vượt khỏi phạm vi một CLB, đồng thời gắn tên tuổi Gia Lai với những câu chuyện đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.

Vì vậy, việc tiếp tục tổ chức các giải đấu quốc tế tại Pleiku có thể xem là sự nối dài một hành trình mà bầu Đức đã theo đuổi trong hơn hai thập kỷ. Ông cống hiến hết mình cho bóng đá nước nhà, tạo sức hút cho Gia Lai, đưa con người và hình ảnh phố Núi đến gần hơn với bạn bè trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, giải U23 được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Giá trị của sự kiện không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn hay kết quả của U23 Việt Nam. Những màn trình diễn cồng chiêng J’rai, Bahnar, các điệu múa xoang và sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân đã đưa bản sắc Tây Nguyên vào không gian bóng đá. Khán giả đến sân không chỉ được xem những trận cầu quốc tế, mà còn có cơ hội tiếp xúc với văn hóa của vùng đất đại ngàn.

Đây là cách quảng bá có sức lan tỏa riêng. Một trận đấu có thể khiến người hâm mộ biết đến Pleiku, nhưng những trải nghiệm về văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và con người mới có thể tạo ra ấn tượng sâu sắc hơn về Gia Lai. Bóng đá mở cánh cửa để du khách tìm đến. Du lịch và bản sắc địa phương là những yếu tố giúp họ có thêm lý do ở lại, khám phá và quay trở lại.

Bầu Đức có tình yêu bóng đá rất lớn. Ảnh: HAGL FC

Dĩ nhiên, không thể chỉ tổ chức một giải đấu rồi kỳ vọng du lịch và kinh tế địa phương lập tức tăng trưởng. Muốn biến hiệu ứng bóng đá thành giá trị bền vững, Gia Lai cần kết nối các sự kiện thể thao với tour tham quan, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và những trải nghiệm văn hóa. Việc duy trì các giải đấu quốc tế thường niên, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và tạo thêm sản phẩm du lịch đi kèm cũng là những hướng đi cần được tính đến.

Trước mắt, mọi sự chú ý đang hướng về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar. Một chức vô địch sẽ là món quà ý nghĩa dành cho người hâm mộ phố Núi, đồng thời tạo nên cái kết đẹp cho ngày hội bóng đá quốc tế tại Pleiku. Nhưng thành công của Gia Lai không nên chỉ được đo bằng chiếc cúp được trao sau trận đấu.

Điều đáng quý hơn là những khán đài sôi động, những quán cà phê đông kín người, các dịch vụ địa phương có thêm cơ hội kinh doanh và hình ảnh Gia Lai được lan tỏa rộng rãi. Bóng đá có thể chỉ diễn ra trong 90 phút, nhưng nếu biết khai thác đúng cách, những giá trị mà nó tạo ra có thể kéo dài nhiều năm. Gia Lai đang có cơ hội biến tình yêu bóng đá thành một động lực phát triển cho chính vùng đất mình.