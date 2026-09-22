U23 Việt Nam chính thức giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 với tư cách nhì bảng C.

Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan, nhưng kết quả từ trận đấu cùng giờ đã mang đến niềm vui cho đội bóng áo đỏ.

Dù thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng U23 Việt Nam vẫn giành vé nhì bảng C vào tứ kết. Ảnh: Thiết kế.

U23 Uzbekistan tiếp tục thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng 2-0 trước U23 Việt Nam, qua đó kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và đứng đầu bảng C. U23 Việt Nam có 4 điểm sau ba trận, xếp thứ hai.

Trong trận đấu còn lại, U23 Philippines tạo bất ngờ khi đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 2-1.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam giữ được vị trí thứ hai và vượt qua vòng bảng dù không có thêm điểm ở lượt trận cuối.

Đây là lần U23 Việt Nam tiếp tục ghi dấu tại đấu trường ASIAD sau khi vượt qua vòng bảng.

Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp, nơi chỉ một sai lầm có thể khiến hành trình châu lục khép lại.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng D tại tứ kết ngày 25/9. Đối thủ sẽ được xác định sau trận U23 Hàn Quốc gặp U23 Saudi Arabia.

Vì vậy, U23 Việt Nam chưa thể xác định chính xác đối thủ là Nhật Bản hay Saudi Arabia.