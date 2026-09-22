U23 Việt Nam chính thức đoạt vé vào tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C ASIAD 2026, nhưng vẫn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Sau tình huống Saidov Amirbek bỏ lỡ ở phút 3, Urinboev Muhammadali mở tỷ số ở phút 5 bằng pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán.

U23 Việt Nam lập tức đẩy cao đội hình. Minh Phúc có cơ hội nhưng không thắng được thủ môn Samandar Muratbaev, trong khi Lê Phát và Quốc Cường cũng không thể tận dụng pha bóng tiếp theo. Phút 14, Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Uzbekistan.

Sang hiệp hai, Quốc Việt và Phi Hoàng được tung vào sân. U23 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự của U23 Uzbekistan.

Phút 68, Ibraimov Nurlan nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp một chạm và bứt tốc dứt điểm đánh bại thủ môn Cao Văn Bình.

Cuối trận, U23 Việt Nam không thể tìm được bàn thắng. Tuy nhiên, ở trận đấu cùng giờ, U23 Philippines thắng U23 Kuwait với tỉ số 2-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam vẫn đứng thứ hai bảng C và giành vé vào tứ kết.