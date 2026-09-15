U23 Việt Nam chia điểm tiếc nuối tại trận ra quân ASIAD 2026

U23 Việt Nam bước vào trận đấu ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp đối thủ U23 Kuwait.

Dù chơi lấn lướt và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối.

U23 Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn trận ra quân gặp U23 Kuwait. Ảnh: Hồ Hoàng Hải.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và áp đặt thế trận lên phần sân đối phương.

Các chiến binh sao vàng chơi hoàn toàn lấn lướt với những miếng đánh biên thanh thoát nhờ sự cơ động của Phi Hoàng.

Hàng loạt cơ hội mười mươi được tạo ra trước khung thành đội bóng Tây Á. Đáng tiếc thay, trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, những mũi nhọn như Quốc Cường, Thanh Nhàn hay Phi Hoàng đều lần lượt bỏ lỡ một cách khó tin.

Sự vô duyên của các chân sút cùng sự xuất sắc của thủ môn U23 Kuwait khiến bàn thắng mở tỷ số vẫn ngoảnh mặt.

Thậm chí, có tới 2 lần người gác đền của Kuwait đã hoàn toàn bó tay, nhưng thần may mắn lại đứng về phía họ khi xà ngang và cột dọc liên tiếp từ chối bàn thắng của U23 Việt Nam. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

U23 Việt Nam chia điểm đầy tiếc nuối trước U23 Kuwait. Ảnh: Hồ Hoàng Hải.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì áp lực khủng khiếp và tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành đối phương.

Nhằm gia tăng sức sáng tạo cho hàng công, HLV Đinh Hồng Vinh đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi người chiến thuật, lần lượt tung Ngọc Mỹ và Văn Thuận vào sân.

Tuy nhiên, khi thế trận tấn công chưa kịp mang lại quả ngọt, U23 Việt Nam bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh.

Phút 79, từ một đợt hãm thành hiếm hoi, tiền đạo Almatar Omar của U23 Kuwait tận dụng thể hình vượt trội để bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo xanh.

Không hề nao núng sau bàn thua, các cầu thủ áo đỏ dồn toàn lực lên tấn công. Thành quả đã đến rất nhanh ở phút 83. Từ một tình huống phối hợp đá phạt cố định, tiền vệ vào sân thay người Văn Thuận thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm.

Nhận đường chuyền thuận lợi, Ngọc Mỹ bật cao thực hiện cú đánh đầu lái bóng góc hiểm hóc, đánh bại thủ môn đối phương và san bằng cách biệt 1-1.

U23 Việt Nam có được 1 điểm sau lượt trận đầu tiên bảng C môn bóng đá Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: Bongdaplus.

Trong những phút cuối trận, thế trận đôi công nghẹt thở được hai đội tạo ra với tốc độ rất cao.

Dù cả hai bên đều nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhưng không có thêm pha lập công nào được ghi cho đến khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc.

Chia điểm tiếc nuối với tỷ số 1-1 trong trận mở màn, U23 Việt Nam tạm thời có được 1 điểm trước khi hướng tới các thử thách tiếp theo tại vòng bảng.