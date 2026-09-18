U23 Việt Nam cần chỉnh lại thước ngắm

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 1-1, sẽ khó hình dung U23 Việt Nam đã tạo ra sức ép lớn như thế nào trước U23 Kuwait. Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát thế trận, liên tục đưa bóng về phía khung thành đối phương và tạo ra hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất lại nằm ở khâu quyết định, đó là dứt điểm.

U23 Việt Nam (giữa) sẽ cần cải thiện khâu dứt điểm để hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Philippines. Ảnh: Hoàng Hồ

Theo thống kê, U23 Việt Nam tung ra tới 27 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Đáng chú ý, có tới 4 lần bóng tìm đến xà ngang hoặc cột dọc khung thành U23 Kuwait. Những con số này cho thấy vấn đề không nằm ở khả năng tạo cơ hội, mà ở việc tận dụng chúng.

HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được sự tiếc nuối: “Trận đấu hôm nay là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng”.

Lê Phát là một trong những cầu thủ để lại nhiều tiếc nuối nhất. Ngay phút thứ 8, tiền đạo này liên tiếp đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang U23 Kuwait. Đầu hiệp 2, Lê Phát tiếp tục bỏ lỡ cơ hội rất rõ ràng khi dứt điểm vọt xà từ khoảng cách chỉ hơn 5m, trong tình huống khung thành gần như đã bỏ trống.

Thanh Nhàn, Quốc Việt hay Quốc Cường cũng có những pha bóng có thể tạo khác biệt, nhưng sự chính xác ở thời điểm cuối cùng vẫn chưa đủ. Điều đó cho thấy sức trẻ, tốc độ và khả năng di chuyển chưa thể đảm bảo hiệu quả nếu các cầu thủ thiếu sự tỉnh táo trước khung thành.

Ở cấp độ ASIAD, những cơ hội như vậy không xuất hiện quá nhiều. Khi có khoảng trống, tiền đạo phải biết chọn phương án xử lý hợp lý, đồng thời duy trì sự bình tĩnh để đưa ra cú dứt điểm chính xác nhất.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận đây là vấn đề của U23 Việt Nam: “Trong bóng đá, để làm sao vận hành, kết thúc cầu môn, những bài phối hợp và tiếp cận cầu môn, xử lý cầu môn cần có sự lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập để làm sao cải thiện tốt hơn”.

Trận hòa U23 Kuwait là lời cảnh báo cần thiết. U23 Việt Nam đã chứng minh khả năng kiểm soát và tạo cơ hội, nhưng muốn tiến xa hơn, các chân sút cần “chỉnh lại thước ngắm”. Bởi ở hai trận đấu tiếp theo, sự phung phí cơ hội có thể phải trả giá đắt hơn rất nhiều.

Dù không có được kết quả như ý trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào tứ kết. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi thế thực sự, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cần nhanh chóng phục hồi thể lực, cải thiện khả năng dứt điểm và tập trung tối đa cho trận đấu mang tính bản lề với U23 Philippines.

Cục diện bảng C sau lượt trận đầu đã phần nào giúp U23 Việt Nam xác định rõ hơn nhiệm vụ của mình. U23 Uzbekistan dẫn đầu với 3 điểm sau chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines. Trong khi đó, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm. Vì vậy, cuộc đối đầu với U23 Philippines trở thành trận đấu mà U23 Việt Nam bắt buộc thắng bằng mọi giá.

Nếu đánh bại U23 Philippines, U23 Việt Nam sẽ có 4 điểm và tạo được vị trí thuận lợi trước lượt trận cuối. Đặc biệt, kết quả của trận đấu giữa U23 Kuwait và U23 Uzbekistan cũng có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện bảng đấu.

Không chỉ cần 3 điểm, một chiến thắng với cách biệt cũng sẽ giúp U23 Việt Nam có thêm lợi thế trong trường hợp phải so sánh hiệu số với Kuwait. Điều này càng đáng lưu ý khi cuộc đua ở bảng C có thể được quyết định bởi những chỉ số phụ.

U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Philippines 2-1 tại bán kết U23 Đông Nam Á 2025. Tuy nhiên, ASIAD là sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn và kết quả trong quá khứ không đảm bảo cho một chiến thắng lần này. Dẫu vậy, thất bại 1-5 của Philippines trước Uzbekistan cho thấy đội bóng này vẫn còn những hạn chế đáng kể.

Điều U23 Việt Nam cần làm là duy trì khả năng kiểm soát trận đấu như đã thể hiện trước U23 Kuwait, đồng thời phải hiệu quả hơn trong khâu kết thúc. Trước U23 Philippines, U23 Việt Nam có cơ hội sửa sai và tạo bước ngoặt cho hành trình ASIAD. Ba điểm và nếu có thể là một chiến thắng với cách biệt đủ tốt, sẽ là mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.