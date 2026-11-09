U23 Việt Nam bổ sung hai cầu thủ trước trận gặp U23 Thái Lan

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam trên sân tập. (Ảnh: VFF)

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục điều chỉnh lực lượng trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026 do hai cầu thủ Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (Hưng Yên) không thể tham dự giải vì chấn thương.

Cụ thể, Trần Thành Trung gặp chấn thương trong thời gian tập luyện, thi đấu tại câu lạc bộ. Sau khi hội quân và được kiểm tra y tế, cầu thủ này được xác định chưa đủ điều kiện thể lực để tham gia thi đấu. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Tuấn gặp chấn thương đầu gối ở vòng đấu vừa qua của Giải hạng Nhất quốc gia.

Để bảo đảm lực lượng, ban huấn luyện quyết định triệu tập bổ sung hai tiền vệ Cao Hoàng Minh (Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Đức Phú (Công an Thành phố Hồ Chí Minh).

Cả hai cầu thủ đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V.League. Cao Hoàng Minh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai, có sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Phú được đào tạo tại Trung tâm bóng đá PVF, từng khoác áo các đội tuyển U20, U21, U22 và U23 Việt Nam. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, Đức Phú còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, giúp ban huấn luyện có thêm phương án bố trí đội hình.

Danh sách 26 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 Thủ môn (3): Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Nguyễn Vũ Khang. Hậu vệ (11): Nguyễn Quốc Quang Huy, Nguyễn Bảo Long, Lê Nguyên Hoàng, Bùi Thanh Đức, Nguyễn Mạnh Hưng, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Anh Tiệp, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Vũ Quốc Anh, Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Cảnh Tài. Tiền vệ (8): Thái Bá Đạt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Tạ Xuân Trường, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Đức Phú, Lê Văn Quang Duyệt, Cao Hoàng Minh. Tiền đạo (4): Nguyễn Minh Tâm, Trần Gia Bảo, Nguyễn Hoàng Anh, Wuiliams Minh Hoàng. Huấn luyện viên trưởng: Đinh Hồng Vinh.

Hiện U23 Việt Nam đang duy trì tập luyện tại Pleiku, tập trung ổn định lực lượng, củng cố thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi bước vào thi đấu.

Việc bổ sung nhân sự kịp thời giúp đội tuyển có thêm lựa chọn ở tuyến giữa, đồng thời tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi và phối hợp của các cầu thủ trong điều kiện thi đấu thực tế.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan trong trận ra quân lúc 19 giờ ngày 10/11 trên sân vận động Pleiku. Đây được xem là cơ hội để đội tuyển kiểm nghiệm lực lượng trước đối thủ quen thuộc trong khu vực.

Về phía các đội khách mời, U23 Qatar đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng chiều 8/11. U23 Singapore cũng đã có mặt tại Pleiku sau hành trình di chuyển qua Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, U23 Thái Lan dự kiến đến Pleiku vào chiều 9/11, hoàn tất sự hiện diện của bốn đội tuyển tham dự giải.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 tại sân vận động Pleiku, với sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải đấu là dịp để U23 Việt Nam rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.