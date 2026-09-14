Trong buổi họp chuyên môn sáng 14/9, ban huấn luyện cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tập trung phân tích băng hình và nghiên cứu các đối thủ tại bảng C. Đây cũng là thời điểm toàn đội thống nhất lựa chọn những gương mặt đảm nhận vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Phạm Lý Đức được các đồng đội tín nhiệm làm đội trưởng. Ba cầu thủ giữ vai trò đội phó gồm Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn. Ban cán sự mới sẽ có nhiệm vụ cùng ban huấn luyện duy trì sự đoàn kết và tinh thần thi đấu của toàn đội trong suốt giải đấu.

U23 Việt Nam bầu Ban cán sự trước trận ra quân ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Trước ngày ra quân, U23 Việt Nam cũng dành thời gian làm quen với điều kiện tại Nagoya. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà, từ nơi ăn ở, sinh hoạt đến sân bãi tập luyện. Thời tiết tại Nagoya hiện khá nóng và có độ ẩm cao, nhưng HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng điều kiện này không gây quá nhiều khó khăn cho các cầu thủ.

Theo ông, thời tiết tại Nhật Bản ở thời điểm hiện tại có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trong mùa mưa, vì vậy đội có thể nhanh chóng thích nghi. HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam không đặt giới hạn về mục tiêu, nhưng trước mắt toàn đội cần tập trung giải quyết từng trận đấu tại ASIAD 2026, sau khi vượt qua vòng bảng, đội sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu tiến xa nhất có thể.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện tự tin đạt kết quả tốt tại cuộc họp mới đây. Ảnh: VFF

Chiều 14/9, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước trận gặp Kuwait. Đội cũng sẽ tham quan sân Nagoya City Minato, nơi diễn ra các trận đấu tại bảng C. Do quy định bảo vệ mặt cỏ, các đội không được tập luyện trên sân thi đấu nên việc tham quan giúp các cầu thủ làm quen trước với không gian thi đấu.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Tại bảng C, U23 Việt Nam sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu Kuwait vào ngày 15/9. Sau đó, đội lần lượt gặp Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Đây được dự báo là bảng đấu không dễ dàng khi U23 Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ có chất lượng và tham vọng cao.