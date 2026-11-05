U23 Việt Nam bất lợi lớn trước trận gặp Thái Lan

U23 Việt Nam chỉ có một ngày chuẩn bị cho trận gặp U23 Thái Lan.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 10 đến 14/11. Đây được xem là cơ hội quan trọng để Ban huấn luyện U23 Việt Nam rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ trẻ và tìm kiếm những nhân tố mới cho các kế hoạch dài hạn.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội bóng áo đỏ đang gặp trở ngại đáng kể về thời gian. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam chỉ có thể hội quân đầy đủ vào ngày 9/11 do vòng 7 V.League diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 8/11. Những cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia cần hoàn thành nhiệm vụ ở CLB trước khi tập trung cùng đội tuyển.

Đáng chú ý, ngay ngày 10/11, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ bước vào trận khai mạc gặp U23 Thái Lan. Điều này đồng nghĩa Ban huấn luyện gần như chỉ có một ngày để ổn định đội hình, triển khai những yêu cầu chiến thuật và giúp các cầu thủ làm quen với nhau.

Đây rõ ràng là bất lợi lớn, đặc biệt khi lực lượng U23 Việt Nam được tập hợp từ nhiều CLB khác nhau. Việc thiếu thời gian tập luyện đồng bộ có thể ảnh hưởng đến sự kết nối giữa các tuyến, khả năng phối hợp cũng như mức độ nhuần nhuyễn trong vận hành lối chơi.

Bên cạnh thời gian chuẩn bị hạn chế, thể lực cũng là vấn đề khiến Ban huấn luyện U23 Việt Nam phải đặc biệt quan tâm. Nhiều cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu liên tục tại V.League, do đó cần được nghỉ ngơi và hồi phục trước khi bước vào giải đấu mới.

Việc phải thi đấu ngay sau một ngày hội quân khiến HLV Đinh Hồng Vinh khó có điều kiện đánh giá đầy đủ trạng thái thể chất của từng học trò. Nếu không có phương án phân bổ sức lực hợp lý, U23 Việt Nam có thể gặp khó khăn trong việc duy trì cường độ thi đấu trước đối thủ giàu tính cạnh tranh như U23 Thái Lan.

Khó khăn càng tăng lên khi lực lượng của đội có những thay đổi so với phương án triệu tập ban đầu. Một số cái tên như Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình) và Nguyễn Đăng Dương (Hưng Yên) hiện được tập trung lên đội tuyển quốc gia.

Những biến động này buộc Ban huấn luyện phải điều chỉnh kế hoạch nhân sự, đồng thời tìm kiếm phương án thay thế phù hợp để đảm bảo chiều sâu đội hình.