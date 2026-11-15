U23 Việt Nam bất bại, đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026

Bị dẫn trước nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thi đấu rất nỗ lực. Ảnh: VFF

Bước vào cuộc đối đầu quyết định ngôi vô địch, U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Thái Lan và U23 Singapore. Trong khi đó, U23 Qatar có 4 điểm và buộc phải giành chiến thắng nếu muốn vượt qua đội chủ nhà.

Với lợi thế điểm số cùng sự cổ vũ của khán giả trên sân Pleiku, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh nhập cuộc tự tin, chủ động kiểm soát bóng và tổ chức những tình huống tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Tuy nhiên, U23 Qatar cũng cho thấy quyết tâm cao khi liên tục tổ chức các pha lên bóng tốc độ, gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Phút 19, U23 Việt Nam có tình huống đáng chú ý khi Ngô Đăng Khoa ngã trong vòng cấm đối phương sau một pha tranh chấp. Tuy nhiên, đội chủ nhà không được hưởng phạt đền.

Chỉ một phút sau, U23 Qatar bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Việt Nam, Al Rawi thoát xuống rồi tung cú dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, đưa đại diện Tây Á vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua khiến U23 Việt Nam rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua vô địch. Nếu kết quả này được giữ nguyên, U23 Qatar sẽ vượt lên chiếm ngôi đầu bảng.

Trước tình thế đó, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh nhanh chóng đẩy cao đội hình, tăng cường những pha phối hợp ở hai biên và trung lộ nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Dù duy trì sức ép trong phần còn lại của hiệp một, U23 Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương. Những nỗ lực tấn công chưa mang lại hiệu quả, khiến đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với bất lợi một bàn.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm thay đổi cục diện trận đấu. Những nỗ lực của đội chủ nhà nhanh chóng được đền đáp ngay ở phút 47.

Từ một tình huống tấn công bên cánh, bóng được đưa vào vòng cấm U23 Qatar. Hàng phòng ngự đội khách phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Minh Tâm có mặt đúng lúc, tung cú dứt điểm chính xác, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Pha lập công của Minh Tâm không chỉ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng mà còn giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành lại lợi thế trong cuộc cạnh tranh chức vô địch.

Sau bàn gỡ, thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều chủ động tìm kiếm cơ hội. U23 Việt Nam duy trì sự tự tin trong những tình huống phối hợp, trong khi U23 Qatar buộc phải gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng thứ hai.

Phút 57, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở vị trí thuận lợi. Nguyên Hoàng thực hiện cú sút nhưng bóng không vượt qua được hàng rào phòng ngự của U23 Qatar.

Những phút tiếp theo, U23 Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công, đồng thời chú trọng duy trì sự chắc chắn ở tuyến dưới nhằm hạn chế những tình huống phản công nguy hiểm của đối phương.

Đến phút 75, đội chủ nhà gặp tổn thất về lực lượng khi William Minh Hoàng gặp vấn đề và phải rời sân bằng cáng. HLV Đinh Hồng Vinh sau đó đưa Quốc Toản vào thay thế ở phút 78.

Minh Tâm ghi bàn gỡ hoà 1-1. Ảnh: VFF

Trong khoảng thời gian này, U23 Qatar liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Phút 77, đại diện Tây Á có pha dứt điểm từ xa nguy hiểm, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã phản xạ kịp thời, bảo vệ khung thành U23 Việt Nam.

Ở những phút cuối, U23 Qatar tiếp tục gia tăng sức ép khi chỉ có chiến thắng mới giúp họ giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U23 Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung, phối hợp bọc lót và hóa giải những tình huống nguy hiểm.

Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam kết thúc giải đấu với 7 điểm sau ba trận, gồm hai chiến thắng và một trận hòa, chính thức đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026.

Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trong suốt giải đấu. Sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan và 1-0 trước U23 Singapore, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua sức ép để giành kết quả cần thiết trước U23 Qatar.

Quan trọng hơn, ba trận đấu tại Gia Lai VTV Cup 2026 đã mang đến cơ hội cọ xát quốc tế, giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, thử nghiệm các phương án chiến thuật và kiểm nghiệm khả năng thích ứng của các cầu thủ trước những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau.

Với thành tích bất bại cùng chức vô địch trên sân nhà, U23 Việt Nam khép lại giải đấu bằng tín hiệu tích cực, tạo thêm sự tự tin và nền tảng chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian tới.