U23 Việt Nam 2-0 U23 Philippines: Điều quan trọng là điểm số

3 điểm giải tỏa áp lực

Sau trận hòa Kuwait, điều U23 Việt Nam cần nhất khi đấu U23 Philippines không phải một màn trình diễn đẹp mắt mà là chiến thắng nhằm nuôi tham vọng đi tiếp.

Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra tới 27 cú sút ở trận ra quân nhưng chỉ một lần đưa bóng vào lưới. Hiệu quả trong khâu cuối cùng trở thành dấu hỏi lớn, nhất là khi mục tiêu của U23 Việt Nam tại Asiad 20 không dừng ở việc vượt qua vòng bảng.

Trước Philippines, câu chuyện ấy tiếp tục xuất hiện. U23 Việt Nam kiểm soát thế trận, chủ động tấn công và có những cơ hội đáng kể. Minh Phúc, Ngọc Mỹ, Quốc Việt hay Phi Hoàng đều có những tình huống có thể mở tỷ số. Tuy nhiên, hết một nửa thời gian thi đấu, tỉ số vẫn chưa được mở cho đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh.

U23 Việt Nam có chiến thắng quan trọng

Sang hiệp hai, sức ép được duy trì và những thay đổi nhân sự giúp các pha tấn công linh hoạt hơn. Nhờ vậy Thanh Nhàn cuối cùng cũng phá được thế bế tắc ở phút 74 sau đường chuyền dài của Đức Anh.

Bàn thắng ấy quan trọng hơn một bàn mở tỷ số thông thường khi giải tỏa sức ép mà U23 Việt Nam mang theo từ trận hòa Kuwait, đồng thời cho thấy các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh có thể tìm ra lời giải ngay cả khi đối phương lùi sâu và tổ chức phòng ngự.

Bàn thắng của Lê Phát ở những phút cuối là phần thưởng cho nỗ lực và sự kiên trì của U23 Việt Nam, qua đó giành chiến thắng với tỉ số 2-0 và mở toang cánh cửa vào tứ kết Asiad 2026.

Những điều chưa thể hài lòng

Một trận đấu nữa U23 Việt Nam tạo ra thế trận vượt trội đồng thời không cho đối thủ nhiều cơ hội, đặc biệt khi U23 Philippines có phần rụt rè khi chọn lối chơi phòng ngự phản công, bấp chấp việc đối thủ cũng cần phải thắng nếu muốn đi tiếp.

Tuy nhiên, thêm một trận đấu nữa U23 Việt Nam cho thấy sự chưa hoàn thiện. Philippines vẫn tạo ra những thời điểm khiến hàng phòng ngự U23 Việt Nam chao đảo, như tình huống Reyes có pha dứt điểm từ khoảng 20m buộc Cao Văn Bình phải trổ tài, hay ở phút 85 bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào khung thành trống.

Nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều điều cần chỉnh sửa

Đáng nói ở tình huống Reyes có bóng và dứt điểm cả hàng thủ lẫn hàng tiền vệ bên phía U23 Việt Nam tỏ ra khá thụ động, để cầu thủ bên phía U23 Philippines dốc bóng từ gần giữa sân trước khi dứt điểm.

Bên cạnh đó, một lần nữa hàng công vẫn tỏ ra thiếu chính xác. Cách chơi dồn bóng ra 2 biên và tạt vào trong vẫn chưa hiệu quả. Phần lớn cơ hội tốt nhất đến từ các pha tấn công trung lộ, chi tiết được HLV Đinh Hồng Vinh điều chỉnh kịp thời trong hiệp đấu thứ 2.

Tóm lại, U23 Việt Nam đã thắng Philippines nhờ duy trì được sức ép đủ lâu, nhưng chưa phải lúc để nói rằng bài toán hiệu quả đã được giải hoàn toàn.

Dẫu sao chiến thắng trước Philippines vẫn mang ý nghĩa rất lớn. Sau một trận hòa mà lẽ ra có thể giành chiến thắng, U23 Việt Nam đã biết cách biến ưu thế trên sân thành 3 điểm, đồng thời mở toang cánh cửa vào tứ kết. Đây mới là điểm mấu chốt mà HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò cần và có được, trước khi nghĩ xa hơn.