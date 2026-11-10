U23 Việt Nam 2-0 Thái Lan: Sao HAGL lập cú đúp

45+1': U23 Việt Nam dẫn Thái Lan 2-0: Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Minh Tâm lại làm người hâm mộ tại sân Pleiku phấn khích với pha bay người đánh đầu đầy dũng cảm sau đường chuyền từ cánh phải của Cao Hoàng Minh. Bóng dội cột rồi đi vào lưới, khiến thủ môn đội khách bó tay. U23 Việt Nam có hiệp đấu thành công, cả về thế trận lẫn khả năng tận dụng cơ hội.

26': U23 Việt Nam duy trì tốt sức ép sau khi có bàn mở tỷ số. Cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa chơi đầy năng nổ với nỗ lực đột phá rồi tung cú sút căng, sau đó đến lượt Cao Hoàng Minh thử tài thủ môn đội khách với pha xử lý kỹ thuật từ góc hẹp. Số 12, Nguyễn Bảo Long cũng có pha ra chân đầy tự tin từ ngoài vùng cấm, đưa bóng đi chệch khung thành U23 Thái Lan trong gang tấc.

17': U23 Việt Nam mở tỷ số: Sức ép dồn dập của đoàn quân áo đỏ được đền đáp bằng bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo cao 1,81 m Nguyễn Minh Tâm. Thủ thành Sirassawut bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua cho đội khách.

12': U23 Việt Nam chơi chủ động, tích cực dồn ép Thái Lan và tạo ra khá nhiều sóng gió về phía khung thành đối thủ. Sau cú sút quyết đoán đưa bóng đi chệch cột của Ngô Đăng Khoa, Tuấn Khải cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ cự ly gần của Nguyễn Lương Tuấn Khải. Ảnh: Hiếu Chiến.

19h: Trận đấu bắt đầu. U23 Việt Nam ra quân trong trang phục màu đỏ và nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ tại sân Pleiku.