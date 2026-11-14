U23 Việt Nam 1-1 Qatar: Minh Tâm tỏa sáng

Minh Tâm ghi bàn thứ 3 sau 3 trận. Ảnh: Hiếu Chiến.

48': U23 Việt Nam gỡ hòa: Williams Minh Hoàng vừa vào sân đã ghi dấu với nỗ lực đột phá xuống đáy biên rồi căng ngang khiến hàng thủ Qatar xáo trộn. Minh Tâm khống chế trước khi vung chân dứt điểm chéo góc chuẩn xác, mang về bàn thắng cho chủ nhà.

U23 Việt Nam chơi tự tin trước Qatar. Ảnh: Hiếu Chiến.

45': Hết hiệp một: U23 Việt Nam phản ứng khá tích cực sau bàn thua khi nhanh chóng đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép lên phần sân Qatar. Đoàn quân áo đỏ tập trung khai thác hai hành lang cánh với tốc độ của Đăng Khoa và Văn Thuận, đồng thời hoán đổi vị trí để tìm khoảng trống.

Tuy nhiên, ưu thế thể hình và khả năng tranh chấp của Qatar giúp đội khách dễ dàng hóa giải phần lớn những pha tạt bóng và tình huống đưa bóng vào vùng cấm. Dù ép sân trong phần lớn thời gian, Việt Nam vẫn thiếu những pha phối hợp đủ sắc bén để tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

20': U23 Việt Nam thủng lưới: Al Rawi, cầu thủ va chạm với Đăng Khoa ở tình huống gây tranh cãi trước đó, bất ngờ dâng cao rồi tung cú sút chéo góc đầy quyết đoán. Bóng đi dội cột, bật người tiền đạo Farragalla rồi vào lưới trước sự bất lực của Cao Văn Bình. Bóng dường như chạm tay cầu thủ đội khách, nhưng trọng tài không phát hiện. VAR cũng không được áp dụng ở giải đấu này.

18': Lần đầu tiên từ đầu giải, U23 Việt Nam chạm trán đối thủ có thể hình, khả năng tổ chức tấn công, pressing tốt. Dù vậy, đoàn quân áo đỏ vẫn sở hữu những cơ hội rõ rệt. Sau cú sút phạt của Văn Thuận khiến hàng thủ Qatar lúng túng, Đăng Khoa nỗ lực tranh cướp bóng rồi bị đẩy ngã trong vùng cấm. Tuy nhiên, trọng tài lại từ chối cho chủ nhà hưởng phạt đền.

Thông tin đội hình xuất phát: HLV Đinh Hồng Vinh quyết định tái hợp bộ ba tấn công Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Minh Tâm và Lê Văn Thuận trong trận đấu mang tính quyết định với Qatar. Đây là những gương mặt từng góp mặt trong đội hình xuất phát ở chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan, với dấu ấn nổi bật là cú đúp đánh đầu của cầu thủ đang khoác áo HAGL Minh Tâm.

Ở khu trung tuyến, Cao Hoàng Minh sát cánh cùng Đức Phú. Bảo Long cũng được trao suất đá chính sau khi trở thành người hùng trong trận thắng Singapore bằng pha đánh gót thành bàn. Bộ ba Tuấn Khải, Nguyên Hoàng và Quang Kiệt đảm nhiệm vai trò phòng ngự, hỗ trợ thủ môn Cao Văn Bình bảo vệ khung thành.

Đội hình xuất phát cho thấy U23 Việt Nam hướng đến thế trận chủ động thay vì lựa chọn cách chơi an toàn để giữ 1 điểm. Tốc độ của Đăng Khoa, khả năng không chiến của Minh Tâm cùng sự linh hoạt của Văn Thuận được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà xuyên phá hàng thủ Qatar.