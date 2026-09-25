U23 Việt Nam 0-4 U23 Hàn Quốc: Cao Văn Bình bất lực

Ngay những phút đầu, U23 Hàn Quốc với đội hình gồm 5 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu (Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha), đã tràn lên. Đại diện Đông Á gây sức ép lên hàng thủ Việt Nam bằng những pha lên bóng từ hai biên lẫn trung lộ. Lê Văn Thuận cùng đồng đội lăn xả ở phần sân nhà, cố gắng hạn chế đối thủ nhồi bóng vào vùng cấm.

U23 Hàn Quốc chủ động tấn công. Ảnh: Hiếu Chiến.

Ở lần dứt điểm đầu tiên, U23 Hàn Quốc đã làm tung mành lưới Cao Văn Bình. Từ quả tạt bên cánh phải, Lee Yung-jun, tiền đạo cao hơn 1,9 m, đang chơi cho Grasshoppers (Bỉ), đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số.

U23 Hàn Quốc sớm vượt lên. Ảnh: Hiếu Chiến.

Phút 35, Quang Vinh dứt điểm táo bạo từ ngoài vùng cấm, đưa bóng đi trúng cột rồi nảy ra đúng vị trí của Văn Thuận. Anh nhanh chân đá bồi vào lưới trống nhưng trọng tài lại căng cờ báo lỗi việt vị. Video làm chậm cho thấy đây là một pha bóng khá nhạy cảm.

U23 Việt Nam suýt tạo bất ngờ. Ảnh: Hiếu Chiến.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về U23 Hàn Quốc. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, dàn cầu thủ trẻ của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn thi đấu đầy tự tin. Thậm chí, U23 Việt Nam còn tạo ra nhiều cơ hội hơn trong 45 phút đầu (5 so với 1).

Hiệp hai diễn ra với tốc độ khá cao, khi U23 Việt Nam có ý định đẩy cao đội hình, tìm bàn gỡ. Phút 69, Hàn Quốc có thêm cơ hội nhưng cú sút của cầu thủ áo đỏ không thắng được pha khép góc của Cao Văn Bình.

U23 Việt Nam không bỏ cuộc. Ảnh: Hiếu Chiến.

Phút 75, U23 Việt Nam bất ngờ để mất bóng ở giữa sân, tạo cơ hội cho Young-jun áp sát khung thành. Số 9 xử lý bình tĩnh rồi tung cú sút căng từ cự ly gần nhưng Văn Bình vẫn có pha cứu thua đầy dũng cảm.

Chỉ 2 phút sau, Hàn Quốc đã nhân đôi cách biệt. Sau một tình huống lộn xộn trong vùng cấm, số 5, Kim Ji-soo, sao trẻ của Brentford, có mặt đúng lúc để tung cú đá làm tung mành lưới U23 Việt Nam.

Phút 81, Young-jun đi bóng vượt qua hai hậu vệ, sau đó tung cú sút chéo góc, buộc Văn Bình phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. 9 phút sau, đến lượt số 18 của Hàn Quốc thoải mái đệm bóng cận thành, gia tăng cách biệt.

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.