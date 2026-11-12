U23 Việt Nam 0-0 U23 Singapore: Williams Minh Hoàng sút trúng xà

25': U23 Việt Nam duy trì sức ép, tạo ra nhiều cơ hội từ những tình huống bóng bổng. Khoảng trống lần lượt xuất hiện trước mắt Gia Bảo, Tuấn Khải nhưng cả hai đều không thể tận dụng để giúp chủ nhà vượt lên dẫn trước. U23 Singapore hoàn toàn lép vế, không thể tổ chức từ sân nhà và liên tục phải thực hiện những đường chuyền dài.

U23 Việt Nam chơi lấn lướt. Ảnh: Hiếu Chiến.

10': U23 Việt Nam thi đấu đầy chủ động trong khoảng thời gian đầu trận và liên tục gây sóng gió về phía khung thành Singapore. Sau tình huống đánh đầu cận thành vọt xà của Gia Bảo, đến lượt Quang Duyệt thử tài thủ môn đối phương với một cú sút xa uy lực từ sát vạch 16,5 m. Yazid phải bay người hết cỡ mới cứu đoàn quân áo đỏ khỏi bàn thua. Ngay sau đó là nỗ lực cứa lòng bằng chân không thuận của Williams Minh Hoàng. Yazid đã bó tay nhưng bóng lại tìm đến xà ngang.

1': Ngay đợt lên bóng đầu tiên, U23 Việt Nam đã khiến khung thành đối phương chao đảo. Sau quả tạt bên cánh phải, Minh Hoàng đánh đầu làm tường cho Gia Bảo băng vào dứt điểm từ cự ly gần. Trước khung thành rộng mở, cầu thủ chạy cánh trái này lại không thể đưa bóng đi trúng đích.

19h: Trận đấu bắt đầu. U23 Việt Nam với 5 sự điều chỉnh nhân sự vẫn hướng đến mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam.

Ở lượt trận thứ hai, HLV Kim Sang-sik thực hiện một số sự điều chỉnh. Williams Minh Hoàng ra sân từ đầu thay Minh Tâm, người đã lập cú đúp ở trận trước. Sát cánh cùng cầu thủ Việt kiều là Gia Bảo và Văn Thuận. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Đức Phú, Quang Duyệt. Thanh Đức, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Anh Tiệp và Long Vũ sẽ đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự. Trong khung gỗ vẫn là cái tên quen thuộc, Cao Văn Bình.

Wiliams Minh Hoàng ra sân từ đầu.

Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chiếm ngôi đầu Gia Lai VTV Cup 2026 sau lượt trận mở màn. Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn, trước khi Williams Minh Hoàng ấn định tỷ số từ chấm phạt đền. Kết quả tạo lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà trong cuộc đua vô địch giải giao hữu gồm bốn đội.

Tuy nhiên, U23 Singapore mang đến một thử thách khác biệt. Trong trận ra quân ngày 10/11, đội bóng đảo quốc sư tử cầm hòa U23 Qatar 0-0 dù phải chịu sức ép lớn. Khả năng phòng ngự và duy trì sự tập trung của Singapore khiến cuộc đối đầu tối 12/11 khó diễn ra theo kịch bản một chiều.

Singapore không dễ bị đánh bại

U23 Singapore bước vào giải với 23 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim. Đội hình kết hợp những gương mặt từng thi đấu quốc tế với các cầu thủ trẻ đang được trao cơ hội tích lũy kinh nghiệm.

Trong số những nhân tố đáng chú ý có Khairin Nadim, cầu thủ từng sang Bồ Đào Nha thử sức trong màu áo FC Vizela. Bên cạnh đó, Amir Syafiz và Nur Muhammad Asis cũng mang đến kinh nghiệm cho tuyến giữa của Singapore.

Điểm mạnh đáng chú ý của đội khách nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Trong trận gặp Qatar, Singapore chủ động chơi thấp, thu hẹp khoảng trống ở trung lộ và buộc đối phương phải triển khai bóng ra hai biên. Dù không tạo ra nhiều cơ hội tấn công, họ vẫn bảo vệ thành công khung thành trong suốt 90 phút.

Trận hòa Qatar mang ý nghĩa quan trọng với một đội tuyển đang trong quá trình xây dựng lực lượng. Nó cũng cho thấy Singapore đủ kiên nhẫn để theo đuổi lối chơi thực dụng, kể cả khi phải nhường quyền kiểm soát bóng.

Nguyễn Minh Tâm ghi hai bàn trong trận ra quân, trở thành điểm tựa trên hàng công U23 Việt Nam.

Lịch sử đối đầu càng khiến Việt Nam cần thận trọng. Tháng 9/2025, hai đội gặp nhau tại vòng loại U23 châu Á 2026. Việt Nam áp đảo nhưng phải chờ đến phút 79 mới ghi bàn nhờ cú đánh đầu của Lê Văn Thuận, qua đó thắng 1-0.

Trong trận đấu ấy, thủ môn Singapore liên tục cứu thua, còn hàng phòng ngự đội khách khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội. Dù lực lượng hai đội hiện có nhiều thay đổi, trận đấu vẫn mang đến một bài học: kiểm soát bóng vượt trội không đồng nghĩa với chiến thắng dễ dàng.

U23 Việt Nam cần nhiều hơn những quả tạt

Điểm tích cực lớn nhất của U23 Việt Nam trong chiến thắng trước Thái Lan là khả năng tạo sức ép và khai thác hai hành lang cánh. Cả hai bàn thắng của Minh Tâm đều đến từ những tình huống đánh đầu, cho thấy sự hiệu quả trong cách đưa bóng vào vòng cấm.

Minh Tâm trở thành nhân vật đáng chú ý nhất trên hàng công. Tiền đạo này không chỉ tận dụng tốt cơ hội mà còn biết chọn vị trí, di chuyển để đón những đường chuyền từ đồng đội. Những pha phối hợp của Lê Văn Thuận, Long Vũ và các cầu thủ tuyến giữa cũng mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Tuy nhiên, Singapore có thể không để lộ nhiều khoảng trống như Thái Lan. Nếu đối phương chủ động phòng ngự với số đông, việc liên tục thực hiện những quả tạt từ biên chưa chắc mang lại hiệu quả. Việt Nam cần tăng tốc độ luân chuyển bóng, sử dụng những pha phối hợp ngắn và tạo thêm cơ hội dứt điểm từ tuyến hai.

Khả năng chuyển trạng thái phòng ngự cũng đáng được chú ý. Khi hai hậu vệ biên dâng cao, khoảng trống phía sau có thể trở thành điểm yếu nếu Việt Nam đánh mất bóng. Singapore không cần kiểm soát thế trận để gây nguy hiểm, bởi một vài tình huống phản công tốt cũng đủ khiến đội chủ nhà trả giá.

Về nhân sự, HLV Đinh Hồng Vinh có thêm lựa chọn khi Trần Gia Bảo và Williams Minh Hoàng tạo dấu ấn sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng Thái Lan. Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Đức Phú đã có những phút thi đấu đầu tiên sau khi được triệu tập bổ sung.

Ban huấn luyện cũng phải tính toán thể lực khi U23 Việt Nam thi đấu ba trận trong vòng năm ngày. Sau Singapore, đội chủ nhà còn gặp Qatar vào ngày 14/11. Việc phân phối sức cho các trụ cột, đồng thời trao cơ hội cho những cầu thủ mới, có ý nghĩa quan trọng không kém kết quả trước mắt.

Hai đội bước vào cuộc đối đầu với những mục tiêu khác nhau. Singapore muốn tiếp tục chứng minh khả năng phòng ngự và tích lũy kinh nghiệm trước đối thủ mạnh, trong khi Việt Nam cần chiến thắng để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Với phong độ hiện tại, lợi thế sân nhà và những phương án tấn công đa dạng hơn, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, kết quả có thể phụ thuộc vào khả năng ghi bàn sớm. Nếu Singapore giữ sạch lưới sau hiệp một, sức ép dành cho đội chủ nhà sẽ tăng lên đáng kể.