U23 Uzbekistan mất ngôi sao trận quyết đấu U23 Việt Nam

U23 Uzbekistan sẽ so tài với U23 Việt Nam ngày 22/9 tới.

U23 Uzbekistan vừa giành chiến thắng 2-0 trước U23 Kuwait ở lượt trận thứ hai bảng C ASIAD 2026, qua đó sớm giành vé vào tứ kết.

Sardor Bahromov lập cú đúp ở phút 6 và 36, trước khi Uzbekistan phải chơi thiếu người từ phút 48 do Ro‘ziboy Fayzullayev nhận thẻ vàng thứ hai.

Dù thi đấu với 10 người, Uzbekistan vẫn bảo toàn chiến thắng và giữ sạch lưới. Sau hai trận, đội bóng Trung Á có 6 điểm, hiệu số +6 với thành tích toàn thắng.

Fayzullayev sẽ bị treo giò ở trận gặp U23 Việt Nam ngày 22/9. Đây là tổn thất đáng chú ý khi tiền vệ này đá chính cả hai trận và ghi một bàn.

U23 Việt Nam hiện có 4 điểm, đứng thứ hai bảng C. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chắc chắn vào tứ kết nếu hòa Uzbekistan.

Nếu giành chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ đứng đầu bảng với 7 điểm. Trong trường hợp thất bại, cơ hội đi tiếp sẽ phụ thuộc vào kết quả trận Kuwait - Philippines và chỉ số phụ.

Do đó, trận so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối sẽ quyết định khả năng đi tiếp của Thanh Nhàn và các đồng đội.