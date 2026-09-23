U23 Trung Quốc hòa U23 UAE, đứng đầu bảng B ASIAD 2026

●ASIAD 2026

U23 Trung Quốc

0-0

U23 UAE

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Chiều 23/9, U23 Trung Quốc hòa U23 UAE 0-0 trên sân Toyota (Nhật Bản) ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026. Kết quả này giúp đại diện Đông Á giành vé vào vòng tứ kết với ngôi nhất bảng.

U23 UAE là đội chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng không thể đánh bại thủ môn Li Hao. Đáng chú ý, đội bóng Tây Á còn một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

U23 UAE kiểm soát bóng nhiều hơn ngay từ đầu, trong khi U23 Trung Quốc chủ yếu giữ đội hình thấp và chờ cơ hội chuyển trạng thái. UAE cầm bóng 67% thời gian, tung 10 cú sút với 5 lần trúng đích, trong khi Trung Quốc chỉ có 5 lần dứt điểm và một cú trúng mục tiêu.

Dù vậy, thủ môn Li Hao cùng hàng phòng ngự Trung Quốc đứng vững, giúp hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. Sang hiệp hai, sức ép của UAE tiếp tục gia tăng.

Phút 57, Ndiaye dứt điểm tung lưới Trung Quốc nhưng bị bắt việt vị. Đến phút 79, Amesimeku đánh đầu ở tư thế thuận lợi nhưng Li Hao phản xạ xuất sắc cứu thua.

Trung Quốc gần như tập trung toàn bộ vào nhiệm vụ bảo vệ tỷ số trong phần còn lại của trận đấu, trong khi UAE không tìm được bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

U23 Trung Quốc

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

16

Li Hao

TM

2

Hu Hetao

3

Liu Haofan

5

Zhu Chenjie

6

Xu Bin

9

Zhang Yuning

10

Wang Yudong

15

Wu Xi

ĐT

17

He Yiran

22

Mao Weijie

23

Yang Xi

U23 UAE

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

22

Almohtadi Khaled

TM

2

Bani Zamah Mubarak

3

Amesimeku Leonard

8

Alblooshi Ali

9

Almansoori Mohammed

10

Alghassani Yahya

ĐT

12

Mohammad Badr

13

Almarzooqi Yousif

15

Hunt Mackenzie

16

Ndiaye Junior

18

Almenhali Mansour

Thông tin trận đấu U23 Trung Quốc vs U23 UAE

Ở lượt trận thứ hai, U23 Trung Quốc giành được kết quả thuận lợi khi cầm hòa U23 Iran, đối thủ được đánh giá cao hơn. Sau hai trận, đội bóng Đông Á có 4 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026. Chỉ cần không thua U23 UAE ở lượt đấu cuối, U23 Trung Quốc sẽ giành quyền đi tiếp.

Trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 UAE thuộc lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026. (Ảnh: CFA)

Ở chiều ngược lại, U23 UAE đang chịu sức ép lớn trước lượt trận cuối. Đại diện Tây Á thua Iran 1-3 trong ngày ra quân, sau đó chỉ giành được một điểm từ trận hòa 0-0 với Triều Tiên. Với 1 điểm sau hai lượt, U23 UAE buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc để nuôi hy vọng đi tiếp.

Cục diện này khiến cách tiếp cận trận đấu của hai đội có thể khác biệt. U23 Trung Quốc không cần mạo hiểm, có thể ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội từ những khoảng trống đối phương để lại. Ngược lại, U23 UAE không có nhiều lựa chọn ngoài việc chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.