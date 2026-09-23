U23 Triều Tiên thắng U23 Iran 4-1, vào tứ kết ASIAD 2026
U23 Triều Tiên đánh bại U23 Iran với tỷ số 4-1 và loại chính đối thủ này, giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.
●ASIAD 2026
U23 Iran
1-4
U23 Triều Tiên
Hosseinzadeh 17’
kết thúc
Choi Kuk 41’
Ra Myong-song 44’, 51’
Paek Chung-song 68’
Chiều 23/9, U23 Triều Tiên đánh bại U23 Iran 4-1 trên sân Wave Stadium Kariya (Nhật Bản) ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026. U23 Iran mở tỷ số ở ngay phút 17 nhưng không giữ được lợi thế. U23 Triều Tiên sau đó ghi liền 4 bàn, trong đó Ra Myong-song lập cú đúp để giành quyền vào vòng tứ kết.
U23 Triều Tiên tạo ra sức ép lớn hơn hẳn trong phần lớn trận đấu. Đội bóng vùng Đông Á kiểm soát bóng 56% thời gian, tung tới 21 cú sút, trong đó 10 lần trúng đích, trong khi Iran chỉ có 4 cú sút.
U23 Iran ghi bàn trước từ pha dứt điểm của Hosseinzadeh. Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ Triều Tiên đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể. Choe Kuk gỡ hòa ở phút 41, trước khi Ra Myong-song ghi bàn ở phút 44, giúp U23 Triều Tiên lật ngược tình thế ngay trong hiệp đấu đầu tiên.
Thế trận tiếp tục nghiêng về U23 Triều Tiên trong hiệp hai. Phút 51, Ra Myong-song dứt điểm mạnh từ tuyến hai, nâng tỷ số lên 3-1. Iran không thể giành lại quyền kiểm soát và liên tục phải chống đỡ các đợt lên bóng của đối phương.
Phút 68, Paek Chung-song cướp bóng từ cầu thủ cuối cùng của Iran, dẫn bóng một quãng dài rồi đánh bại thủ môn để ấn định chiến thắng 4-1.
Chiến thắng này giúp U23 Triều Tiên có 4 điểm, bằng U23 Iran. Tuy nhiên, đội bóng Đông Á đứng trên nhờ hơn chỉ số phụ, cùng U23 Trung Quốc giành quyền đi tiếp.
U23 Iran
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Khalifeh Mohammad
TM
2
Koohi Abolfazl
4
Iri Danial
5
Hazbavi Mohammad Amin
ĐT
6
Dehghan Mobin
8
Razaghinia Amirmohammad
9
Saharkhizan G. Saeid
10c Amirhossein
11
Taheri Kasra
19
Jorjani Yasin
20
Mazraeh Yousef
U23 Triều Tiên
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Kang Ju-hyok
TM
4
Ri Song-hung
5
Jong Hwi-nam
7
Ri Kum-chol
11
Yom Chol-gyong
12
Choe Ryong-il
15
Ra Myong-song
16
Kim Yu-song
17
Choe Kuk
20
Paek Chung-song
22
Kim Kuk-bom
Thông tin trận đấu U23 Iran vs U23 Triều Tiên
Sau hai lượt trận, U23 Iran có 4 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất vào tứ kết. Đại diện Tây Á chỉ cần giành ít nhất một điểm trước U23 Triều Tiên để hoàn thành mục tiêu.
Trong khi đó, U23 Triều Tiên mới giành được 1 điểm. Cục diện hiện tại khiến đội bóng Đông Á phải đánh bại Iran nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp tại ASIAD.
U23 Iran không nhất thiết phải mạo hiểm. Với lợi thế về điểm số, đội bóng Tây Á có thể ưu tiên sự chắc chắn, giữ cự ly đội hình và tận dụng những khoảng trống xuất hiện khi đối thủ dâng cao. Ở chiều ngược lại, U23 Triều Tiên cần đẩy đội hình lên cao, tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn thắng.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-u23-iran-vs-u23-trieu-tien-ngay-23-9-ty-so-moi-nhat-ar1041354.html