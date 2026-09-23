U23 Triều Tiên thắng U23 Iran 4-1, vào tứ kết ASIAD 2026

●ASIAD 2026

U23 Iran

1-4

U23 Triều Tiên

Hosseinzadeh 17’

kết thúc

Choi Kuk 41’

Ra Myong-song 44’, 51’

Paek Chung-song 68’

Chiều 23/9, U23 Triều Tiên đánh bại U23 Iran 4-1 trên sân Wave Stadium Kariya (Nhật Bản) ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026. U23 Iran mở tỷ số ở ngay phút 17 nhưng không giữ được lợi thế. U23 Triều Tiên sau đó ghi liền 4 bàn, trong đó Ra Myong-song lập cú đúp để giành quyền vào vòng tứ kết.

U23 Triều Tiên tạo ra sức ép lớn hơn hẳn trong phần lớn trận đấu. Đội bóng vùng Đông Á kiểm soát bóng 56% thời gian, tung tới 21 cú sút, trong đó 10 lần trúng đích, trong khi Iran chỉ có 4 cú sút.

U23 Iran ghi bàn trước từ pha dứt điểm của Hosseinzadeh. Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ Triều Tiên đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể. Choe Kuk gỡ hòa ở phút 41, trước khi Ra Myong-song ghi bàn ở phút 44, giúp U23 Triều Tiên lật ngược tình thế ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Thế trận tiếp tục nghiêng về U23 Triều Tiên trong hiệp hai. Phút 51, Ra Myong-song dứt điểm mạnh từ tuyến hai, nâng tỷ số lên 3-1. Iran không thể giành lại quyền kiểm soát và liên tục phải chống đỡ các đợt lên bóng của đối phương.

Phút 68, Paek Chung-song cướp bóng từ cầu thủ cuối cùng của Iran, dẫn bóng một quãng dài rồi đánh bại thủ môn để ấn định chiến thắng 4-1.

Chiến thắng này giúp U23 Triều Tiên có 4 điểm, bằng U23 Iran. Tuy nhiên, đội bóng Đông Á đứng trên nhờ hơn chỉ số phụ, cùng U23 Trung Quốc giành quyền đi tiếp.

U23 Iran

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Khalifeh Mohammad

TM

2

Koohi Abolfazl

4

Iri Danial

5

Hazbavi Mohammad Amin

ĐT

6

Dehghan Mobin

8

Razaghinia Amirmohammad

9

Saharkhizan G. Saeid

10c Amirhossein

11

Taheri Kasra

19

Jorjani Yasin

20

Mazraeh Yousef

U23 Triều Tiên

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Kang Ju-hyok

TM

4

Ri Song-hung

5

Jong Hwi-nam

7

Ri Kum-chol

11

Yom Chol-gyong

12

Choe Ryong-il

15

Ra Myong-song

16

Kim Yu-song

17

Choe Kuk

20

Paek Chung-song

22

Kim Kuk-bom

Thông tin trận đấu U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Sau hai lượt trận, U23 Iran có 4 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh suất vào tứ kết. Đại diện Tây Á chỉ cần giành ít nhất một điểm trước U23 Triều Tiên để hoàn thành mục tiêu.

U23 Iran đối đầu với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng B ASIAD 2026. (Ảnh: Tasnim)

Trong khi đó, U23 Triều Tiên mới giành được 1 điểm. Cục diện hiện tại khiến đội bóng Đông Á phải đánh bại Iran nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp tại ASIAD.

U23 Iran không nhất thiết phải mạo hiểm. Với lợi thế về điểm số, đội bóng Tây Á có thể ưu tiên sự chắc chắn, giữ cự ly đội hình và tận dụng những khoảng trống xuất hiện khi đối thủ dâng cao. Ở chiều ngược lại, U23 Triều Tiên cần đẩy đội hình lên cao, tăng cường tấn công để tìm kiếm bàn thắng.