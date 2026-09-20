U23 Thái Lan thắng U23 Hong Kong 5-1, rộng cửa vào tứ kết ASIAD 2026

Chiều 20/9, U23 Thái Lan đánh bại U23 Hong Kong (Trung Quốc) 5-1 trên sân Toyota (Nhật Bản), trong trận đấu thuộc vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026. Đại diện Đông Nam Á bất ngờ nhận bàn thua trước nhưng nhanh chóng lấy lại thế trận. Sau tỷ số 1-1 trong hiệp một, U23 Thái Lan ghi liên tiếp 4 bàn sau giờ nghỉ để tạo nên chiến thắng cách biệt.

●ASIAD 2026

U23 Hong Kong

1-5

U23 Thái Lan

Chun-ming 14’

KẾT THÚC

Thanakrit 39’

Worawut 52’, 84’

Yi-hang (PL) 56’

Jehhanafee 76’

Thống kê trận đấu

43%Kiểm soát bóng57%

6Sút12

2Sút trúng đích6

8Phạt góc3

2Thẻ vàng3

0Thẻ đỏ0

U23 Thái Lan chiếm ưu thế ngay từ đầu. Đội bóng xứ chùa vàng kiểm soát bóng 63% trong hiệp một và thực hiện 7 pha dứt điểm, trong khi U23 Hong Kong chỉ có 2. Tuy nhiên, sai lầm ở khâu triển khai bóng khiến U23 Thái Lan thủng lưới trước. Phút 14, Wu Chun Ming tận dụng tình huống mất bóng của đối thủ rồi sút xa. Bóng chạm hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Sorawat không thể cản phá.

Bàn thua không làm thay đổi cách chơi của U23 Thái Lan. Đội bóng Đông Nam Á tiếp tục cầm bóng và ép đối thủ lùi sâu. Sức ép được chuyển hóa thành bàn gỡ ở phút 39, khi Thanakrit Chotmuangpak tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Kun Sun Chan. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1, nhưng U23 Thái Lan đã cho thấy ưu thế rõ rệt về khả năng kiểm soát thế trận.

U23 Thái Lan tăng tốc ngay đầu hiệp hai và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 53, Worawut Noisri đột phá trước khi đưa bóng đến Paripan Wongsa dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ 3 phút sau, Tsang Yi Hang phản lưới trong nỗ lực phá bóng, giúp “Voi chiến” gia tăng cách biệt.

Sau khi dẫn 3-1, U23 Thái Lan kiểm soát tốt cục diện và không cho đối thủ tạo ra sức ép đủ lớn để trở lại trận đấu. Đáng chú ý, đội bóng áo trắng chỉ có 5 cú sút trong hiệp hai nhưng 4 lần đưa bóng trúng đích. Khả năng tận dụng cơ hội vượt trội giúp cách biệt tiếp tục được nới rộng.

Phút 76, Mamah Jehhanafee vượt qua cả hậu vệ lẫn thủ môn U23 Hong Kong trước khi đưa bóng vào lưới trống. Đến phút 84, Worawut Noisri tiếp tục đánh bại Kun Sun Chan, ấn định chiến thắng 5-1.

U23 Thái Lan kết thúc trận đấu với 57% thời lượng kiểm soát bóng, 12 pha dứt điểm và 6 lần trúng đích. U23 Hong Kong có 6 cú sút, chỉ 2 lần hướng bóng trúng khung thành. Khác biệt lớn nhất nằm ở hiệp hai, khi U23 Thái Lan chuyển hóa gần như mọi cơ hội rõ ràng thành bàn thắng để hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số 5-1.

Chiến thắng 5-1 giúp U23 Thái Lan mở rộng cơ hội vượt qua vòng bảng. Chỉ cần U23 Nhật Bản không thua U23 Kyrgyzstan, đội tuyển xứ chùa vàng chắc chắn giành quyền vào tứ kết.

U23 Hong Kong (Trung Quốc)

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

18

Chan Kun Sun

TM

3

Sung Wang

4

Tsang Yi Hang

5

Goncalves Helio

6

Wu Chun Ming

7

Ma Hei Wai

8

Ngan Cheuk Pan

9

Udebuluzor Michael

10

Ichikawa Sohgo

13

Tsang Lok To

17

Ng Yu Hei

U23 Thái Lan

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Sorawat Phosaman

TM

2

Chanon Tamma

3

Oussama Thiangkham

4

Chanapach Buaphan

6

Sittha Boonlha

7

Thanawut Phochai

8

Chawanwit Sealao

10

Thangkrit Chotmuangpak

12

Auttapon Sangtong

14

Jehhanafee Mamah

21

Phon-ek Maneekorn

Thông tin trước trận U23 Hong Kong vs U23 Thái Lan

U23 Hong Kong và U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng chủ nhà U23 Nhật Bản và U23 Kyrgyzstan. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Nhật Bản dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số +2. U23 Thái Lan cũng có 3 điểm và đứng thứ hai với hiệu số +1. U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong lần lượt xếp hai vị trí còn lại, cùng chưa có điểm.

U23 Thái Lan đấu U23 Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 2. (Ảnh: FAT)

U23 Thái Lan khởi đầu ASIAD 2026 bằng chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan. Đội bóng Đông Nam Á bị dẫn 0-2 sau các bàn của Kuduret Iskandarbekov và Aitenir Balbakov, trước khi Jehhanafee Mamah rút ngắn tỷ số. Paripan Wongsa vào sân từ ghế dự bị và ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 69, 73 để hoàn tất màn ngược dòng.

U23 Hong Kong thua U23 Nhật Bản 0-2 ở lượt đầu. Đội chủ nhà ghi bàn ở phút 39 và 89, khiến U23 Hong Kong bước vào trận thứ hai với hiệu số -2. Nếu tiếp tục thất bại trước U23 Thái Lan, cơ hội đi tiếp của đội bóng này sẽ phụ thuộc vào kết quả trận còn lại và lượt cuối.

Theo thống kê các trận trong năm 2026 được cập nhật, U23 Thái Lan đã thi đấu 10 trận, thắng 2, hòa 4 và thua 4, ghi 14 bàn và nhận 19 bàn thua. Trước ASIAD, đội từng thắng U23 Việt Nam 1-0, hòa U23 Trung Quốc 2-2 và 0-0, hòa U23 Iraq 1-1, đồng thời thua U23 Australia, U23 Triều Tiên, U23 Hàn Quốc và U23 UAE. Chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan là trận thắng thứ hai của U23 Thái Lan trong năm 2026.