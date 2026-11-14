U23 Thái Lan thắng trận đầu tiên ở Gia Lai, giành hạng ba

Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng xứ chùa vàng sau hai thất bại liên tiếp trước U23 Việt Nam và U23 Qatar.

Trận đấu diễn ra chiều 14/11 trên sân Pleiku. Sau hai trận thua khiến cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch không còn, U23 Thái Lan bước vào cuộc đối đầu với Singapore cùng mục tiêu tìm kiếm một kết quả tích cực để khép lại giải đấu. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sử dụng Jehanapi Mama làm đội trưởng, bên cạnh những gương mặt như Sopha(n) Sanron, Pariphat Wongsa và Worawut Noisri.

U23 Thái Lan tạo ra một số tình huống đáng chú ý trong hiệp một. Phút 16, Sopha(n) Sanron chuyền bóng để Ekaphat Chaenun Duang dứt điểm bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Singapore đã cản phá thành công. Nỗ lực tấn công của đội bóng xứ chùa vàng được đền đáp ở phút 33. Từ tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, Chaiyasit Phoepool nhanh chân tung cú sút bằng chân trái, mở tỷ số cho U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan khép lại hành trình tại giải giao hữu U23 Gia Lai - VTV Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước U23 Singapore, qua đó giành vị trí thứ ba chung cuộc. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, lợi thế của đội bóng áo xanh không được duy trì lâu. Phút 41, Marcus Moses kiến tạo để Amir Shafiz Bin Abdul Rashid dứt điểm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, U23 Thái Lan tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Phút 54, Pariphat Wongsa có cơ hội dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng đi chệch khung thành. Đến phút 57, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đưa Phongsakorn Sangkhasopa vào sân thay Sopha(n) Sanron. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng.

Phút 64, từ đường chuyền dài của Siradanai Phosri, Phongsakorn Sangkhasopa thoát xuống, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm bằng chân trái, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Thái Lan. Bàn thắng giúp đội bóng xứ chùa vàng lấy lại thế chủ động và tạo ra khác biệt trong cuộc đối đầu với Singapore.

Đến phút 79, Pariphat Wongsa có pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1. Đây là bàn thắng khép lại trận đấu, giúp U23 Thái Lan có được niềm vui đầu tiên tại giải.

Chiến thắng trước Singapore mang ý nghĩa nhất định với U23 Thái Lan sau một giải đấu không như kỳ vọng. Đội bóng này từng để thua U23 Việt Nam 0-3, trước khi thất bại 1-2 trước U23 Qatar. Hai kết quả đó khiến Thái Lan sớm rời khỏi cuộc đua vô địch, đồng thời đặt ra những vấn đề cần được ban huấn luyện đánh giá lại.

Dù vậy, việc kết thúc giải bằng một chiến thắng và vị trí thứ ba giúp U23 Thái Lan tránh khép lại hành trình tại Gia Lai với ba trận toàn thua. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đội sẽ trở về nước trong ngày 15/11. Ban huấn luyện dự kiến làm việc với Liên đoàn để đánh giá màn trình diễn của toàn đội và xây dựng kế hoạch cho đợt tập trung tiếp theo.